Pregovori počeli, ali sukobi ne prestaju: Deseci mrtvih u Gazi

Hamas planira poslati svoje izaslanstvo u Kairo u subotu navečer na pregovore o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestili su izvori bliski palestinskoj militantnoj organizaciji.
Oglas
Izraelska televizija Kan ranije je izvijestila, pozivajući se na pregovarače, da će izraelski pregovarački tim krenuti prema Egiptu unutar jednoga dana.
Izraelska televizija Channel 12 izvijestila je o početku pregovora u nedjelju. Pregovori bi trebali pokriti niz spornih pitanja.
Hamas je prihvatio dijelove mirovnog plana Donalda Trumpa, no nije se izjasnio o zahtjevu za razoružanje. Prema informacijama izvora iz Hamasa, taj zahtjev teško se može ispuniti. Hamas također traži daljnje pregovore.
Nakon Hamasova djelomičnog prihvaćanja mirovnog plana, Trump je pozvao Izrael da odmah prestane s bombardiranjem Pojasa Gaze kako bi se osiguralo puštanje talaca.
Trump je napisao u subotu na svojoj mreži Truth Social da cijeni činjenicu što je Izrael privremeno zaustavio bombardiranje.
Međutim, prema informacijama iz opkoljene obalne enklave, Izrael je nastavio s napadima. Prema zdravstvenim vlastima enklave, u subotu je ubijeno barem 37 ljudi, od toga 26 u gradu Gazi.
Glasnogovornica izraelske vojske rekla je vojska nije najavila službeno zaustavljanje napada. Izraelski mediji izvijestili su da je vojska dobila zapovijed da zaustavi ofenzivu osvajanja grada Gaze.
Trump upozorio da "neće tolerirati odgađanje" Hamasova odgovora
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Hamasu nakon njihove reakcije na njegov mirovni plan za okončanje rata u Gazi te je pozvao na brzo djelovanje.
"Hamas mora brzo djelovati, inače ništa od dogovora", napisao je u subotu na Truth Socialu.
"Neću tolerirati odgađanje, za koje mnogi misle da će se dogoditi, ili bilo koji ishod u kojem Gaza ponovno predstavlja prijetnju", dodao je.
"Završimo s ovim, brzo", napisao je američki predsjednik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas