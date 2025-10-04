Izrael napao Gazu nakon Trumpova poziva na prekid bombardiranja

U napadu izraelske vojske ubijeno je šestero ljudi diljem Pojasa Gaze, priopćile su lokalne vlasti. U jednom napadu ubijene su četiri osobe u kući u gradu Gazi, dok su u drugom ubijene dvije u Han Junisu na jugu, rekli su zdravstveni radnici i lokalne vlasti. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je rano u subotu da se Izrael priprema za "trenutnu provedbu" prve faze Trumpova plana za Gazu za oslobađanje izraelskih talaca nakon Hamasova odgovora.