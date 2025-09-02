Kraj genocida?
Što bi se dogodilo...da SAD sutra prestane podržavati Izrael?
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu mogao se osloniti na apsolutnu potporu Sjedinjenih Država tijekom ratovanja svoje zemlje protiv Gaze.
Dok je administracija bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena povremeno izražavala nelagodu zbog kriza koje je omogućavala u Gazi, administracija Donalda Trumpa još nije pokazala slične dvojbe, čak je u veljači sugerirala da bi cijela populacija Gaze trebala biti etnički očišćena.
Podrška SAD-a bila je ključna za izraelsku ratnu mašineriju, pružajući oružje koje je pomoglo Izraelu ubiti više od 63.000 ljudi u Gazi. Diplomatski, SAD koristi veto u Vijeću sigurnosti UN-a za blokiranje zahtjeva za prekidom vatre u Gazi, unatoč rastućem broju smrtnih slučajeva.
Također je podržavala Izrael pred Međunarodnim sudom pravde, gdje je Izrael optužen za genocid, te je sankcionirala članove Međunarodnog kaznenog suda koji su izricali naloge za uhićenje Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina.
Potencijalna saučesništvo SAD-a u onome što mnoge države i agencije prepoznaju kao genocid, osudile su skupine za ljudska prava, pozivajući je da obustavi svoju podršku Izraelu.
No što bi se dogodilo da je to učinila? Što bi se dogodilo da SAD sutra prekinu svu podršku Izraelu?
Al Jazeera je pitala četvero stručnjaka za njihovo mišljenje: Hamze Attara, analitičara za obranu; Ori Goldberg, izraelskog politologa; HA Hellyera, višeg savjetnika u Royal United Service Institute i Centru za američki napredak; te Daniela Levya, bivšeg savjetnika izraelske vlade.
Što bi se dogodilo na međunarodnoj razini?
„Imam dojam da se mnoge zapadne države koje su izvorno podržavale Izrael sada osjećaju posebno bespomoćno i sada su zaista spremne na njegov pad. Za mnoge, pa i Njemačku, veza s Izraelom nakon rata postala je toliko napukla da vjerojatno neće izdržati bez SAD-a.
„Moje je mišljenje [ako bi američka podrška Izraelu sutra prestala] da bi svi odmah uputili protunapad Izraelu, iako nitko zapravo ne bi želio biti prvi.
„Ne znam kakav bi to oblik imao, bilo bi to sankcija ili čak provedba Članka 7 [Povelje UN-a, koji ovlaštava trenutnu intervenciju], ali to bi bilo brzo.“ – Ori Goldberg
Što bi se dogodilo s izraelskom vojskom?
„Ako bi SAD sutra nestao, Izrael bi vjerojatno mogao održavati svoj rat u Gazi oko godinu dana, ali bi se njegove prioriteti promijenili jer bi postao znatno ranjiviji.
„Primjerice, bili bi vrlo svjesni da je svaki metak ili bomba koji koriste u Gazi jedan manje za njihovu vlastitu obranu.
„Bez SAD-a, prestao bi raditi blokada komercijalnih satelita na kojima Izrael temelji svoju sposobnost skrivanja teritorija. To bi odmah omogućilo njegovim protivnicima uvid u njegovu teritoriju. Također bi izgubio obrambene sustave poput Iron Dome i Arrow, koji su djelomično financirani od strane SAD-a, što bi ga učinilo znatno ranjivijim na napade.
„Gubitak SAD-a također bi značio da Izrael mora potražiti druge vojne dobavljače, najvjerojatnije iz zemalja NATO-a u Europi, jer je mnogo opreme kompatibilno. Međutim, Europa već ima manjak oružja u odnosu na prijetnju Rusije, pa to neće biti brzo.
„Europa će također naplatiti Izraelu za oružje, što SAD trenutno ne čini u okviru programa vojne pomoći, pa čak i ako bi neka druga zemlja preuzela tu ulogu, Izrael si ne bi mogao priuštiti kupnju oružja u razmjerima kakve ima sad.“ – Hamze Attar
Što bi se dogodilo u Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali?
„Mislim da bi se, čim bi se viši slojevi vojske upoznali s onim što se događa, odmah pozvali na kraj rata.“ – Ori Goldberg
„Mislim da bi centralne banke i vojska gotovo odmah shvatile da nemaju oružje ili novac za nastavak rata.
„Nakon toga, ovisno o tome što bi učinile druge države, i na regionalnoj razini i u Zapadu, rat bi postao politički i ekonomski neodrživ.“ – Daniel Levy
„Moje je mišljenje da bi uspostavili neku vrstu stanja mirovanja u Gazi i na Zapadnoj obali, kupujući si vrijeme. Reputacija Izraela u međunarodnoj javnosti već je na dnu, ali podrška SAD-a štitila ga je od stvarne međunarodne odgovornosti.
„U suštini, bez SAD-a, Izrael bi bio tretiran kao međunarodno parijsko stanje, poput aparthejdskog Južne Afrike. Vođe aparthejda također su na kraju odlučili da moraju promijeniti, ne zato što su bili posebno dobri ljudi, već zato što su došli do točke u kojoj nisu imali izbora i odlučili spasiti što su mogli.“ – HA Hellyer
