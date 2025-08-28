Stotine zaposlenika UN-a traže da se rat u Gazi proglasi genocidom

Reuters / Angelina Katsanis

Stotine UN-ovih zaposlenika u Uredu visokog predstavnika za ljudska prava Volkera Turka zatražile su od njega da rat u Gazi službeno nazove genocidom, piše u pismu koje je Reuters dobio na uvid.

U pismu poslanom u srijedu stoji da gotovo dvogodišnji sukob Izraela i Hamasa ispunjava pravne kriterije za genocid s obzirom na razmjere i prirodu zločina.

"OHCHR ima veliku pravnu i moralnu odgovornost da osudi zločine genocida", napisalo je gotovo 500 zaposlenika. "Ako to ne učini, dovodi se u pitanje kredibilitet UN-a i sustava zaštite ljudskih prava općenito."

Kao primjer navodi se to što OHCHR nije učinio više da se zaustavi genocid u Ruandi 1994. u kojem je ubijeno više od milijun ljudi.

Zasad nema komentara izraelskog ministarstva vanjskih poslova. Izrael je dosad odbacivao optužbe za genocid u Gazi pozivajući se na pravo na samoobranu nakon divljačkog napada Hamasa 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno 1200 ljudi i uzet 251 taoc, pokazuju izraelski podaci.

U ratu u Gazi koji je potom uslijedio ubijene su gotovo 63.000 ljudi, prema tamošnjem ministarstvu zdravstva, a međunarodne organizacije upozoravaju da dio stanovništva gladuje.

UN-ovi dužnosnici su u prošlosti govorili da o genocidu mogu odlučiti samo međunarodni sudovi.