Herzog i Lav XIV.

Izraelski predsjednik sastat će se s Papom u Vatikanu

Hina
02. ruj. 2025. 14:38
FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Izraelski predsjednik Isaac Herzog otputovat će u četvrtak u Vatikan kako bi se sastao s papom Lavom XIV., koji je nedavno pojačao svoje pozive za prekid vatre u Gazi.

Jednodnevni posjet odvija se na poziv Pape, priopćio je u utorak ured izraelskog predsjednika.

Herzog će se također sastati s državnim tajnikom i glavnim vatikanskim diplomatom, kardinalom Pietrom Parolinom, te obići Vatikanski apostolski arhiv i knjižnicu.

"Središnja tema njihovih sastanaka bit će napori za oslobađanje talaca, borba protiv globalnog antisemitizma i zaštita kršćanskih zajednica na Bliskom istoku, uz rasprave o drugim političkim pitanjima", navodi se.

Lav XIV. prošli je tjedan uputio "snažan apel" za prekid gotovo dvogodišnjeg sukoba između Izraela i Hamasa, pozivajući na trajno primirje, oslobađanje talaca u Gazi i pružanje humanitarne pomoći.

Teme
Isaac Herzog Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

