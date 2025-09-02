Izraelski predsjednik sastat će se s Papom u Vatikanu

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Izraelski predsjednik Isaac Herzog otputovat će u četvrtak u Vatikan kako bi se sastao s papom Lavom XIV., koji je nedavno pojačao svoje pozive za prekid vatre u Gazi.

Jednodnevni posjet odvija se na poziv Pape, priopćio je u utorak ured izraelskog predsjednika.

Herzog će se također sastati s državnim tajnikom i glavnim vatikanskim diplomatom, kardinalom Pietrom Parolinom, te obići Vatikanski apostolski arhiv i knjižnicu.

"Središnja tema njihovih sastanaka bit će napori za oslobađanje talaca, borba protiv globalnog antisemitizma i zaštita kršćanskih zajednica na Bliskom istoku, uz rasprave o drugim političkim pitanjima", navodi se.

Lav XIV. prošli je tjedan uputio "snažan apel" za prekid gotovo dvogodišnjeg sukoba između Izraela i Hamasa, pozivajući na trajno primirje, oslobađanje talaca u Gazi i pružanje humanitarne pomoći.