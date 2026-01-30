izdano početkom 2024.
Što piše u blokiranom upozorenju o Gazi? USAID opisao sjever enklave kao “apokaliptičnu pustoš”
Interno izvješće američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID), sastavljeno početkom 2024. godine, upozoravalo je najviše dužnosnike administracije tadašnjeg predsjednika Joea Bidena da se sjever Pojasa Gaze pretvorio u „apokaliptičnu pustoš“, uz akutne nestašice hrane i medicinske pomoći.
Blokirao ga američki veleposlanik u Jeruzalemu
Dokument, međutim, nikada nije široko distribuiran unutar američke vlade jer su ga blokirali američki veleposlanik u Jeruzalemu Jack Lew i njegova zamjenica Stephanie Hallett, smatrajući da izvješću nedostaje „ravnoteža“.
Prema saznanjima Reutersa, koji je prvi izvijestio o postojanju i blokiranju ove diplomatske depeše, poruka je nastala tri mjeseca nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. i izraelske ofenzive u Gazi. U njoj su, na temelju dvodijelne humanitarne misije Ujedinjenih naroda u siječnju i veljači, detaljno opisani prizori koje su službenici UN-a zatekli na terenu.
Opisane stravične scene
Izvješće navodi da su na cestama viđene ljudske kosti, uključujući bedrene kosti, tijela ostavljena u automobilima te „katastrofalne humanitarne potrebe, osobito kada je riječ o hrani i pitkoj vodi“. Tijekom prvih mjeseci 2024. godine poslano je ukupno pet sličnih depeša koje su dokumentirale brzo pogoršanje zdravstvenih, prehrambenih i sanitarnih uvjeta te raspad društvenog poretka u Gazi, reklo je za Reuters šest bivših američkih dužnosnika. Sve su, prema njihovim navodima, bile blokirane iz istih razloga.
EYAD BABA / AFP
REUTERS/Ramadan Abed
AFP
BASHAR TALEB / AFP
BASHAR TALEB / AFP
AFP
Eyad BABA / AFP
Tri bivša dužnosnika navela su da su opisi u tim dokumentima bili neuobičajeno slikoviti i da bi privukli ozbiljnu pozornost da su stigli do višeg rukovodstva. Također bi, prema njihovim riječima, pojačali nadzor nad Memorandumom o nacionalnoj sigurnosti koji je Biden izdao tog mjeseca, a kojim se isporuka američke obavještajne potpore i oružja Izraelu uvjetovala poštivanjem međunarodnog prava, kako piše Reuters.
„Iako depeše nisu bile jedini kanal za prenošenje humanitarnih informacija, one bi predstavljale službeno priznanje veleposlanika o stvarnom stanju u Gazi“, izjavio je Andrew Hall, tadašnji stručnjak za krizne operacije u USAID-u.
Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu nadziralo je jezik i distribuciju većine depeša o Gazi, uključujući i one iz drugih veleposlanstava u regiji. Prema riječima jednog bivšeg visokog dužnosnika, Lew i Hallett često su tvrdili da izvješća sadrže informacije koje su već bile prisutne u medijima. Ni Lew ni Hallett nisu odgovorili na upite za komentar, kao ni bivši državni tajnik Antony Blinken i predstavnici Joea Bidena.
Ubijena 481 osoba od uspostave primirja
Rat u Gazi započeo je napadima Hamasa 7. listopada 2023. godine, u kojima je poginulo više od 1.250 ljudi. Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, broj ubijenih u Gazi premašio je 71.000. Predsjednik SAD-a Donald Trump, uz prisutnost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, predstavio je svoj mirovni plan za Gazu u Ovalnom uredu prošlog rujna, no borbe nisu prestale. Od kad je primirje stupilo na snagu, ubijena je još 481 osoba, navodi Ministarstvo.
Dok su depeše pisane, Bijela kuća i visoki američki dužnosnici bili su upoznati s pogoršanjem humanitarne situacije putem izvješća Vijeća za nacionalnu sigurnost. Humanitarne organizacije istodobno su upozoravale na rizik od gladi. Ipak, prema riječima bivših dužnosnika, pristup tom području bio je ograničen, što je smanjilo dotok neposrednih informacija.
"Humanitarci više puta blokirani i ignorirani"
Jedna od depeša o nesigurnosti opskrbe hranom u cijeloj Gazi, koju je veleposlanstvo u siječnju 2024. ipak odobrilo za širu distribuciju, dospjela je i u predsjednički dnevni brifing. Upozorila je na rizik od gladi na sjeveru i teške nestašice hrane u ostatku enklave te je privukla pozornost više visokih dužnosnika Bijele kuće.
Unatoč tome, kako navode bivši članovi USAID-ova tima za odgovor na katastrofe na Bliskom istoku, „humanitarna stručnost više je puta bila marginalizirana, blokirana i ignorirana“, dok su pojedina izvješća smatrana previše osjetljivima u trenutku pregovora o primirju i razmjeni talaca.
