Što piše u blokiranom upozorenju o Gazi? USAID opisao sjever enklave kao “apokaliptičnu pustoš”

Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu nadziralo je jezik i distribuciju većine depeša o Gazi, uključujući i one iz drugih veleposlanstava u regiji. Prema riječima jednog bivšeg visokog dužnosnika, Lew i Hallett često su tvrdili da izvješća sadrže informacije koje su već bile prisutne u medijima. Ni Lew ni Hallett nisu odgovorili na upite za komentar, kao ni bivši državni tajnik Antony Blinken i predstavnici Joea Bidena.