U rujnu 2025. neovisna istražna komisija UN-a zaključila je da izraelske vlasti i vojska provode genocid nad Palestincima u Gazi, a predsjednika Isaaca Herzoga, premijeraBenjamina Netanyahua i ministra obrane Yoava Gallanta optužila je za poticanje na genocid. Komisija je ocijenila da se iz izjava izraelskih dužnosnika jasno može iščitati namjera uništenja palestinskog stanovništva te preporučila državama članicama da prekinu isporuke oružja, opreme i goriva Izraelu.