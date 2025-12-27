Oglas

sjeveroistok SAD-a

Stotine letova otkazane zbog zimske oluje

Hina
27. pro. 2025. 14:28
Zbog zimske oluje koja je donijela obilne snježne oborine otkazane su stotine letova u New Yorku i diljem sjeveroistoka Sjedinjenih Država.

Prema FlightAwareu koji prati zračni promet u američkom zračnom prostoru u petak je diljem zemlje otkazano 1659 letova - gotovo 10 puta više nego prethodnog dana.

Upozorenje na zimsku oluju ostalo je na snazi ​​za regiju do subote poslijepodne. Na nekim lokacijama prognozirana je i ledena kiša.

Nevrijeme je pogodilo New York tijekom prometnog razdoblja nakon Božića, kada su milijuni ljudi u pokretu.

Nacionalna meteorološka služba prognozirala je da će u gradu snijeg napadati do 13 centimetara, a u područjima sjeverno i sjeveroistočno od grada očekuje se snijeg do 28 centimetara.

Gradski dužnosnici pozvali su stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ostanu kod kuće kad je to moguće. Prema medijskim izvješćima, oluja bi mogla donijeti najveće snježne oborine u gradu u tri godine.

FlightAware je izvijestio da su tri glavne njujorške zračne luke - John F. Kennedy International, LaGuardia i Newark Liberty International u susjednom New Jerseyju - među najteže pogođenima, s ukupno 886 otkazanih letova u petak.

Vlasti zračne luke savjetovale su putnicima putem platforme X da se obrate svojim zrakoplovnim tvrtkama prije nego što krenu prema zračnoj luci.

Deseci dodatnih otkazivanja prijavljeni su u zračnim lukama u Philadelphiji i Baltimoreu, kao i u Torontu, najvećem kanadskom poslovnom središtu.

