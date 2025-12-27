Stotine letova otkazane zbog zimske oluje

Zbog zimske oluje koja je donijela obilne snježne oborine otkazane su stotine letova u New Yorku i diljem sjeveroistoka Sjedinjenih Država.
Prema FlightAwareu koji prati zračni promet u američkom zračnom prostoru u petak je diljem zemlje otkazano 1659 letova - gotovo 10 puta više nego prethodnog dana.
Upozorenje na zimsku oluju ostalo je na snazi za regiju do subote poslijepodne. Na nekim lokacijama prognozirana je i ledena kiša.
Nevrijeme je pogodilo New York tijekom prometnog razdoblja nakon Božića, kada su milijuni ljudi u pokretu.
Nacionalna meteorološka služba prognozirala je da će u gradu snijeg napadati do 13 centimetara, a u područjima sjeverno i sjeveroistočno od grada očekuje se snijeg do 28 centimetara.
Gradski dužnosnici pozvali su stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ostanu kod kuće kad je to moguće. Prema medijskim izvješćima, oluja bi mogla donijeti najveće snježne oborine u gradu u tri godine.
FlightAware je izvijestio da su tri glavne njujorške zračne luke - John F. Kennedy International, LaGuardia i Newark Liberty International u susjednom New Jerseyju - među najteže pogođenima, s ukupno 886 otkazanih letova u petak.
Vlasti zračne luke savjetovale su putnicima putem platforme X da se obrate svojim zrakoplovnim tvrtkama prije nego što krenu prema zračnoj luci.
Deseci dodatnih otkazivanja prijavljeni su u zračnim lukama u Philadelphiji i Baltimoreu, kao i u Torontu, najvećem kanadskom poslovnom središtu.
