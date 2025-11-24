Što se događa iznad Venezuele? SAD izdao upozorenja zbog prijetnje, letovi otkazani

„Prijetnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za zrakoplove na svim visinama, uključujući prilikom preleta, slijetanja i polijetanja, kao i za zrakoplove i zračne luke na tlu“, dodaje se uz zahtjev da aviokompanije FAA-u unaprijed dostave obavijest najmanje 72 sata ako planiraju letjeti preko tog područja.