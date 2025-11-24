Što se događa iznad Venezuele? SAD izdao upozorenja zbog prijetnje, letovi otkazani

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) poziva na „krajnji oprez“ prilikom letenja u i oko venezuelanskog zračnog prostora.
Oglas
Stranica Flightradar24 pokazuje da znad Venezuele više nema civilnih zrakoplova. Posljedica je to upozorenja američkih vlasti i novog gomilanja vojnih snaga SAD-a.
Naime, američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) upozorila je aviokompanije na letenje iznad Venezuele te izdala obavijest u kojoj ih poziva da „budu oprezne“ zbog „potencijalno opasne situacije“ u regiji, piše New York Post.
Upozorenje dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države značajno povećale svoju vojnu prisutnost diljem Kariba pod zapovjedništvom Južnog zapovjedništva SAD-a, raspoređujući bombardere, ratne brodove i marince u sklopu proširene kampanje usmjerene na suzbijanje trgovine drogom i takozvanih „narkoterorističkih” mreža koje djeluju u blizini Venezuele.
„Operateri se savjetuju da budu oprezni pri letenju u informacijskom zračnom prostoru Maiquetía na svim visinama zbog pogoršane sigurnosne situacije i pojačanih vojnih aktivnosti u ili oko Venezuele“, stoji u upozorenju FAA-e.
„Prijetnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za zrakoplove na svim visinama, uključujući prilikom preleta, slijetanja i polijetanja, kao i za zrakoplove i zračne luke na tlu“, dodaje se uz zahtjev da aviokompanije FAA-u unaprijed dostave obavijest najmanje 72 sata ako planiraju letjeti preko tog područja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas