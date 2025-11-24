Oglas

Što se događa iznad Venezuele? SAD izdao upozorenja zbog prijetnje, letovi otkazani

N1 Info
24. stu. 2025. 19:45
flight radar venezuela
Screenshot (Flightradar24.com)

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) poziva na „krajnji oprez“ prilikom letenja u i oko venezuelanskog zračnog prostora.

Stranica Flightradar24 pokazuje da znad Venezuele više nema civilnih zrakoplova. Posljedica je to upozorenja američkih vlasti i novog gomilanja vojnih snaga SAD-a.

Naime, američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) upozorila je aviokompanije na letenje iznad Venezuele te izdala obavijest u kojoj ih poziva da „budu oprezne“ zbog „potencijalno opasne situacije“ u regiji, piše New York Post.

Upozorenje dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države značajno povećale svoju vojnu prisutnost diljem Kariba pod zapovjedništvom Južnog zapovjedništva SAD-a, raspoređujući bombardere, ratne brodove i marince u sklopu proširene kampanje usmjerene na suzbijanje trgovine drogom i takozvanih „narkoterorističkih” mreža koje djeluju u blizini Venezuele.

U.S. Marines keep watch during a strait transit while underway in the Caribbean Sea, November 18, 2025. Sgt. Nathan Mitchell/U.S. Marine Corps/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
US Marines via REUTERS

„Operateri se savjetuju da budu oprezni pri letenju u informacijskom zračnom prostoru Maiquetía na svim visinama zbog pogoršane sigurnosne situacije i pojačanih vojnih aktivnosti u ili oko Venezuele“, stoji u upozorenju FAA-e.

„Prijetnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za zrakoplove na svim visinama, uključujući prilikom preleta, slijetanja i polijetanja, kao i za zrakoplove i zračne luke na tlu“, dodaje se uz zahtjev da aviokompanije FAA-u unaprijed dostave obavijest najmanje 72 sata ako planiraju letjeti preko tog područja.

SAD Venezuela Vojna prisutnost SAD-a Zračni promet američki imperijalizam

