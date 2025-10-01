usvojen nacrt zakona
Strani liječnici hitno potrebni Njemačkoj – uskoro će lakše do posla kroz brže priznavanje diploma
Liječnici iz inozemstva, koji su Njemačkoj hitno potrebni, uskoro bi – prema planovima – mogli lakše dobiti posao. Vlada je usvojila nacrt zakona ministrice zdravstva Nine Warken, koji bi trebao omogućiti brže priznavanje stranih diploma.
Za osiguravanje zdravstvene zaštite, uz atraktivne uvjete za obrazovanje u Njemačkoj, potrebni su i kvalificirani stručnjaci iz inozemstva, izjavila je Nina Warken.
Postupci za priznavanje diploma, dodala je, trebaju biti ujednačeni i digitalizirani. Olakšice se odnose i na stomatologe, farmaceute te primalje, navodi ministarstvo.
Warken je naglasila da brže priznavanje diploma ne smije biti na štetu visokih standarda sigurnosti pacijenata i kvalitete zdravstvene zaštite. Zakon još mora dobiti odobrenje parlamenta.
Prema statistici Savezne liječničke komore, krajem prošle godine u Njemačkoj je bilo zaposleno 68.000 stranih liječnika bez njemačkog državljanstva, što je rekord – 6,8 posto više nego 2023.
U posljednjih deset godina udio stranih liječnika se više nego udvostručio. Danas više od 15 % svih zaposlenih liječnika u Njemačkoj ima stranu putovnicu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
