Pravni stručnjak: Ustavni sud je dao ćušku Saboru i poručio da ga nije briga što će se tamo odlučiti

"Ustavni sud je trenutno u tzv. fazi tranzicija iz jednog u drugo članstvo. Kao što znamo, natječaj još uvijek traje i ljudi se mogu javljati. Stoga, ovdje je sve puno pretpostavki. Pretpostavlja se da se novi suci neće izabrati, što se može dogoditi, a možda i neće. Skloniji smo misliti da se neće izabrati tri suca. Pretpostavljamo da se deset sudaca ne bi moglo dogovoriti oko predsjednika. Ali, ako su se sad mogli dogovoriti, zašto ne bi i kod kasnijeg izbora? Ako se to i ne bi dogodilo, postoji jasna zakonska norma - da u slučaju nemogućnosti izbora predsjednika i zamjenika, najstariji sudac obavlja poslove predsjednika do izbora novog predsjednika. Dakle, nema pravnog ni demokratskog razloga da se sad išlo u ovaj izbor. Ostali su samo politički razlozi, ali u prvi plan su ih stavili oni koji su sve ovo išli provesti. Valjda im ne paše da najstariji obavlja te poslove od izbora predsjednika", kazao je Đulabić pa nastavio: