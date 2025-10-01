VEDRAN ĐULABIĆ
Pravni stručnjak: Ustavni sud je dao ćušku Saboru i poručio da ga nije briga što će se tamo odlučiti
Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem komentirao je aktualnu situaciju na Ustavnom sudu.
Naime, 12. listopada istječe mandat predsjedniku Suda Miroslavu Šeparoviću, zbog čega je za jučer sazvao sjednicu na kojoj se birao njegov nasljednik. S time se nije složilo petero sudaca pa je odlučilo napustiti sjednicu prije početka glasanja. Glasanje je održano, za nasljednika je izabran Frane Staničić.
"Ustavni sud je trenutno u tzv. fazi tranzicija iz jednog u drugo članstvo. Kao što znamo, natječaj još uvijek traje i ljudi se mogu javljati. Stoga, ovdje je sve puno pretpostavki. Pretpostavlja se da se novi suci neće izabrati, što se može dogoditi, a možda i neće. Skloniji smo misliti da se neće izabrati tri suca. Pretpostavljamo da se deset sudaca ne bi moglo dogovoriti oko predsjednika. Ali, ako su se sad mogli dogovoriti, zašto ne bi i kod kasnijeg izbora? Ako se to i ne bi dogodilo, postoji jasna zakonska norma - da u slučaju nemogućnosti izbora predsjednika i zamjenika, najstariji sudac obavlja poslove predsjednika do izbora novog predsjednika. Dakle, nema pravnog ni demokratskog razloga da se sad išlo u ovaj izbor. Ostali su samo politički razlozi, ali u prvi plan su ih stavili oni koji su sve ovo išli provesti. Valjda im ne paše da najstariji obavlja te poslove od izbora predsjednika", kazao je Đulabić pa nastavio:
"Očito je sve ovo što se događa pokušaj da HDZ ne izgubi većinsku kontrolu na Sudu, što su iz te stranke već govorili. Ustavni sud je tijelo koje crpi politički legitimitet iz Sabora, koji je predstavnik Sabora. Zato ne vidim kojom argumentacijom se može opravdati ovo što se odigralo."
Podsjetio je Đulabić da su u prošlosti privremeni predsjednici već bili rješenje, a da pritom nije došlo do ustavne krize.
"Ostaje mi jedino politički argument kao validan, da se kroz predsjednika osigura desna i konzervativna strana Suda."
"Potrošili su legitimitet"
Napominje da nova tri suca na ovaj način gube pravo biranja predsjednika.
"Ustavni sud je dao ćušku Saboru i poručio da ga nije briga što će se tamo odlučiti, kao kad su si sami produžili mandat. Ovime su potpuno potrošili legitimitet za upravu. Kad poštujete pravno reguliranu proceduru, odluke koje se njome dolaze imaju legitimitet. A to je važno jer Sud crpi legitimitet iz Sabora, koji je predstavnik naroda."
Šeparović i njegovi istomišljenici tvrde da Ustavni sud nije dio političke arene i da je bilo nedopustivo napustiti sjednicu.
"Ne postoje stručni razlozi za odluku o izboru predsjednika koju su donijeli. Kažem, time poručuju da ih nije briga koga će Sabor izabrati i hoće li ikoga izabrati. Njima kao da je bilo bitno pokazati koja je politička, ili koja već, snaga na Ustavnom sudu biti dominantna. Što je ovih petero moglo? Napustiti sjednicu ili glasati protiv. Da su glasali protiv bi se rasprava svela na ad hominem napade. Oni su samo željeli poštovati demokratska pravila. Možda će biti odličan i sve nas ugodno iznenadi, ali ovako, predsjednikovanje Frane Staničića već u startu ima ozbiljnu mrlju", zaključio je Vedran Đulabić.
