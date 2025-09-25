Oglas

Renata Čulinović Čaić

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata: Mnogi ravnatelji koriste pripravnost liječnika kao rješenje za nedostatak kadra

author
Nina Kljenak
|
25. ruj. 2025. 15:52

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o problemima liječnika i pregovorima oko granskog kolektivnog ugovora. Posebno se osvrnula na pitanje pripravnosti liječnika. Smatra da mnogi ravnatelji bolnica koriste pripravnost u nedostatku liječnika, a tu je i izostanak norme - što liječnik točno treba odraditi tijekom svog radnog vremena. Naglašava da jasna pravila ne postoje i da treba uvesti reda u sustav.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ