Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata: Mnogi ravnatelji koriste pripravnost liječnika kao rješenje za nedostatak kadra

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o problemima liječnika i pregovorima oko granskog kolektivnog ugovora. Posebno se osvrnula na pitanje pripravnosti liječnika. Smatra da mnogi ravnatelji bolnica koriste pripravnost u nedostatku liječnika, a tu je i izostanak norme - što liječnik točno treba odraditi tijekom svog radnog vremena. Naglašava da jasna pravila ne postoje i da treba uvesti reda u sustav.

