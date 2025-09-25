Renata Čulinović Čaić
Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata: Mnogi ravnatelji koriste pripravnost liječnika kao rješenje za nedostatak kadra
Nina Kljenak
|
25. ruj. 2025. 15:52
|
0komentara
Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o problemima liječnika i pregovorima oko granskog kolektivnog ugovora. Posebno se osvrnula na pitanje pripravnosti liječnika. Smatra da mnogi ravnatelji bolnica koriste pripravnost u nedostatku liječnika, a tu je i izostanak norme - što liječnik točno treba odraditi tijekom svog radnog vremena. Naglašava da jasna pravila ne postoje i da treba uvesti reda u sustav.
