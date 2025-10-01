Dabro o optužnici: "Ovo je djelo Marija Radića, agenta s Batajnice... Doći će maca na vratanca"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. nakon što je ODO u Osijeku protiv njega podigao optužnicu zbog povrede prava djeteta i nezakonitog posjedovanja oruža, poručio je da, ako je riječ o inkriminacijama iz istrage, ne vidi nikakav problem za sebe te da se ne osjeća krivim.
„Za optužnicu sam čuo i vidio u medijima, nismo je zaprimili ni ja ni moji odvjetnici. Ako se radi o inkriminacijama iz istrage, onda se ne bojim za sebe. Istragu, sukladno zakonu ne smijem komentirati, a optužnicu moram tek vidjeti, radi li se uopće o meni, možda se radi o nekom drugom”, rekao je Josip Dabro novinarima u Saboru.
Nije odgovorio na pitanje je li djetetu davao eksplozivne naprave u ruke, ponovivši da ne smije komentirati bilo što iz istrage.
Na pitanje je li mu sada žao što je prošli tjedan glasao za izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, kazao je da vjeruje u hrvatsku pravnu državu.
Naravno da mi nije žao što sam glasao, zašto bi mi bilo žao, svatko neka radi svoj posao, a ako sam za nešto kriv onda ću odgovarati i vjerujem u hrvatske sudove, poručio je.
„Ne bježim od odgovornosti ako se dokaže, no ako je riječ o inkriminacijama iz istrage u veljači, onda ne vidim nikakav problem za sebe”, uvjeren je Dabro.
Tvrdi da nije vidio snimku u kojoj dijete puca iz oružja i nije htio komentirati postoji li ta snimka uopće, pozvavši se ponovno na tajnost istrage.
Na novinarsku opasku da mu prijeti zatvorska kazna od tri do pet godina ustvrdio je da to treba sud reći i dokazati nešto ako je to uopće bilo tako.
Kazao je da i dalje ostaje u Saboru i da ima podršku stranke te dodao da je od početka govorio da je riječ o političkim progonu i da je linč protiv njega trajao 42 dana dok nije završio u zatvoru.
„Od siječnja sam govorio da je cilj eliminirati me i smjestiti u istražni zatvor. Ovo je, prije svega, politički progon, a jesam li kriv ili nisam, odlučit će sudovi, a ja ne bježim od odgovornosti”, poručio je.
Na novinarsko pitanje uzvratio je da 'naravno da maloljetna djeca ne bi trebala imati kontakt s oružjem'. Kada je riječ o pucanju iz automobila napomenuo je da, tko god to radi, pa i on kao javna osoba, to nije normalno ni primjereno, dodavši da se za to ispričao za snimke koje su objavljene.
Mišljenja je da je sve ovo djelo Marija Radića, čelnika stranke DOMiNO, 'agenta s Batajnice', no, poručuje: „Polako, doć'e maca na vratanca."
Ako svima u ovoj zemlji nije jasno da je ovo politički obračun sa mnom, onda ovdje netko nema zdrav razum, kazao je.
Na pitanje koji bi bili motivi za taj politički obračun, odgovorio je: „Vidjeli ste što se događa zadnjih par tjedana u Hrvatskoj, neću imenovati nikoga, ali smatram da je hrvatski narod dovoljno inteligentan i dobro razumije o čemu se radi."
Za politički progon ne optužujem Radića, a najmanje Turudića, napomenuo je, no, nije htio reći tko po njegovu mišljenju stoji iza progona.
Ponovio je da početkom godine nije bio ljut na Turudića nego na metodu kako je završio u istražnom zatvoru. Kada sam izašao van, naglašava, onda sam shvatio da je netko htio destabilizirati hrvatsku Vladu, izbaciti Domovinski pokret iz vladajuće većine i da nas se prikaže kao stranku koja nije ozbiljna i nije relevantna biti u Vladi.
Sabor je 26. veljače Dabri, osim za lišavanje slobode i određivanje istražnog postupka, skinuo zastupnički imunitet i za vođenje kaznenog postupka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare