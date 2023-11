Stručnjak za sigurnost objasnio zašto arapske zemlje ne staju na stranu Palestinaca: “Zanimljiv je njihov odgovor”

Podijeli :

Stručnjak za sigurnost Mirko Bilandžić gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao mjesec dana od početka sukoba Izraela i Hamasa.

Bilandžić kaže kako ne vjeruje da je kraj ovog rata blizu. “Ovo je jedan brutalan osvetnički pohod Izraela u obračunu s Hamasom. U prvoj fazi taj izraelski cilj će ostati, a s obzirom da se radi o sukobu u naseljenom području imamo dramatičan broj civilnih žrtava. Izrael to radi precizno na osnovu preciznih informaciju, no oni su toliko ukorijenjeni i to ima svoje posljedice”, rekao je.

“Ovo je tek početak sukoba jer Hamas je i dalje politički vrlo jak i neće tako brzo nestati”, dodao je.

Napominje da je urbano ratovanje najzahtjevnije. “Proces će trajati jer Hamas je jedna specifična organizacija, vlast koja je duboko ukorijenjena u socijalnu strukturu stanovništva i nije ga jednostavno eliminirati. Ono što možemo predviđati je da će to biti rat koji će potrajati u fazama. Pitanje je što je konačan izraelski cilj”, naveo je.

“Pristup Izraela je bio predvidiv jer je taj napad bio šok za njih i logično je da će odgovor biti brutalan. Uvijek je odgovor puno brutalniji, iz psiholoških razloga. Jedan beskonačan rat dovodi do brutalizacije”, rekao je Bilandžić.

Ne misli da su na odluku Izraela o odgađanju kopnene invazije utjecali zahtjevi iz SAD-a ili iz drugih izvora nego da su imali svoje informacije te su odlučili na drugu taktiku. “U pogledu uništenje Hamasa, Izrael ima te sposobnosti. Takvo nešto je moguće, no ovdje se radi o islamskom pokretu otpora, a to može imati kontraproduktivan efekt jer eliminacija jednog terorista može značiti ulazak desetak novih”, kazao je.

Na pitanje hoće li se drugi akteri uključiti u ovaj sukoba, odgovara da to ovisi o tome što je konačan cilj. “Ako je konačan cilj eliminacija svih proiranskih paravojnih formacija onda ne možemo ni to isključiti. Imamo podjele na međunarodnoj razini na proizraelske i propalestinske, no zanimljiv je odgovor arapskih država. Iran nije baš dobrodošao u arapskom svijetu, a druga stvar je da Hamas proizlazi iz Muslimanskog bratstva kao jedan širi društveni pokret koji danas ima status neprijatelja u nizu arapskih država te one Hamas gledaju kroz tu prizmu. No ne bih isključio reakciju arapskih država u ovom sukobu”, napomenuo je.

“Bojim se da će broj žrtava otići u dramatične razmjere i da ovo neće biti kraj”, dodao je.

