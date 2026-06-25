Sve zbog ruskog plina: Vlasnik plinovoda Sjeverni tok 2 tuži Europsku uniju

Plinovod Sjeverni tok 2 trebao je udvostručiti isporuke i završen je pred kraj 2021., uz ulaganja od gotovo 10 milijardi eura. Njemačke vlasti u više su navrata odgađale izdavanje dozvola za početak rada, a projekt je stavljen na led nakon što su ruske postrojbe u veljači 2022. ušle u Ukrajinu.