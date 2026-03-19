"Umjesto da se bavimo nužnim dugoročnim planovima, kako Europu učiniti konkurentnijom u sve nestabilnijem svijetu, premijeri i predsjednici sada paničare zbog cijena energije, strahuju od nezadovoljnih birača i traže kratkoročna rješenja. Baš kao nakon ruske invazije na Ukrajinu. Drugi sukob, ali iste europske podjele i iste energetske dileme. Ne možemo se stalno vrtjeti u krug. Nešto se mora promijeniti."