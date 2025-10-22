štetan sastojak
Svi su ih koristili za vrijeme korone, a sada EU razmatra da ih trajno zabrani
Europska unija razmatra mogućnost klasificiranja etanola koji se koristi u biocidnim proizvodima, poput sredstava za dezinfekciju ruku, kao opasne tvari zbog sve većeg rizika od raka, izvijestio je Financial Times u utorak.
Interna preporuka od 10. listopada jednog od radnih odbora unutar Europske agencije za kemikalije (ECHA) označila je etanol kao toksičnu tvar koja povećava rizik od raka i komplikacija u trudnoći te bi ga trebalo zamijeniti u proizvodima za čišćenje i drugim sličnim proizvodima, navodi FT, a prenosi Reuters. Odbor za biocidne proizvode pri ECHA-i trebao bi se sastati između 25. i 27. studenoga.
ECHA je u izjavi poslanoj Reutersu putem e-pošte priopćila da regulator trenutačno procjenjuje etanol u svrhu biocidne uporabe.
Regulator je naveo da će, ako stručni odbor zaključi da etanol može uzrokovati rak ili štetno djelovati na ljudsku reprodukciju, preporučiti njegovu zamjenu.
Dodano je i da su procjene još u tijeku te da zaključci još nisu doneseni. Konačnu odluku donijet će Europska komisija nakon što zaprimi znanstveno mišljenje odbora.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificira i etanol i izopropanol kao sigurne za uporabu u higijeni ruku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
