štetan sastojak

Svi su ih koristili za vrijeme korone, a sada EU razmatra da ih trajno zabrani

author
N1 Hrvatska
|
22. lis. 2025. 11:11
dezinfekcijsko sredstvo, sredstvo za dezinfekciju, dezinficijens
Pixabay/Ilustracija

Europska unija razmatra mogućnost klasificiranja etanola koji se koristi u biocidnim proizvodima, poput sredstava za dezinfekciju ruku, kao opasne tvari zbog sve većeg rizika od raka, izvijestio je Financial Times u utorak.

Interna preporuka od 10. listopada jednog od radnih odbora unutar Europske agencije za kemikalije (ECHA) označila je etanol kao toksičnu tvar koja povećava rizik od raka i komplikacija u trudnoći te bi ga trebalo zamijeniti u proizvodima za čišćenje i drugim sličnim proizvodima, navodi FT, a prenosi Reuters. Odbor za biocidne proizvode pri ECHA-i trebao bi se sastati između 25. i 27. studenoga.

ECHA je u izjavi poslanoj Reutersu putem e-pošte priopćila da regulator trenutačno procjenjuje etanol u svrhu biocidne uporabe.

Regulator je naveo da će, ako stručni odbor zaključi da etanol može uzrokovati rak ili štetno djelovati na ljudsku reprodukciju, preporučiti njegovu zamjenu.

Dodano je i da su procjene još u tijeku te da zaključci još nisu doneseni. Konačnu odluku donijet će Europska komisija nakon što zaprimi znanstveno mišljenje odbora.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificira i etanol i izopropanol kao sigurne za uporabu u higijeni ruku.

Teme
DEZIFICIJENS etanol

