Svi su ih koristili za vrijeme korone, a sada EU razmatra da ih trajno zabrani

Interna preporuka od 10. listopada jednog od radnih odbora unutar Europske agencije za kemikalije (ECHA) označila je etanol kao toksičnu tvar koja povećava rizik od raka i komplikacija u trudnoći te bi ga trebalo zamijeniti u proizvodima za čišćenje i drugim sličnim proizvodima, navodi FT, a prenosi Reuters. Odbor za biocidne proizvode pri ECHA-i trebao bi se sastati između 25. i 27. studenoga.