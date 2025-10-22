S tržišta povučen đumbir u prahu, sadrži olovo?

Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala "Đumbir u prahu Lebensbaum 40g", izvijestio je u srijedu Državni inspektorat.
Riječ je isključivo o proizvodu "Đumbir u prahu Lebensbaum 40g", LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Njemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.
Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.
