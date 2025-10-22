Oglas

Lebensbaum

S tržišta povučen đumbir u prahu, sadrži olovo?

author
Hina
|
22. lis. 2025. 11:02
začini, limun, đumbir
Pixabay/ilustracija

Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala "Đumbir u prahu Lebensbaum 40g", izvijestio je u srijedu Državni inspektorat.

Oglas

Riječ je isključivo o proizvodu "Đumbir u prahu Lebensbaum 40g", LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Njemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

Teme
BIOVEGA Povlačenje proizvoda Sigurnost hrane Đumbir u prahu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ