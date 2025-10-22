"Mi smo, definirajući svoj politički stav o ovome, analizirali učinke dobrovoljnog služenja vojnog roka i zaključili kako je potrebno nešto poduzeti kako Hrvatska ne bi ostala bez profesionalnih vojnika i bez pričuve. Moram reći da sam dosta istupao na temu vojnog ruka i nisam se u startu negativno izražavao o njegovom uvođenju nego smo imali stav da Hrvatska treba imati profesionalnu vojsku. Hrvatska će i nakon uvođenja TVO-a imati isključivo profesionalnu vojsku. Pričuva neće biti profesionalna, kao što nigdje nije. Brojnost te vojske će ipak biti bliža onome što je definirano u strateškim dokumentima nego što je to sada slučaj."