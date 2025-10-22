Temeljno vojno osposobljavanje
Bauk o vojnom roku: Kako je to Đorđe Balašević znao reći...
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je SDP-ov zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za obranu, Arsen Bauk. Razgovarali su o vojnom roku, novom Zakonu o obrani i budućnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Arsen Bauk komentirao je SDP-ov stav prema promjenama zakonske regulative oko temeljnog vojnog osposobljavanja.
"Što se tiče zakonskih rješenja koji reguliraju ponovno uvođenje vojnog roka ili, da budem precizan, temeljnog vojnog osposobljavanja, većina stranaka podržava uvođenje TVO-a. Izuzetak su kolege iz Možemo. Klub SDP-a podržava uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, ali imamo primjedbe na činjenicu da je u Zakonu o obrani po prvi puta detaljno regulirano i civilno služenje. Dosad smo imali poseban zakon o civilnoj službi i nije bilo razloga da Vlada sve ono što je smatrala da je potrebno staviti o civilnoj službi ne stavi u taj zakon. To je naša najveća primjedba."
Dodao je kako SDP ima određene primjedbe, prije svega oko civilne službe i priziva savjesti, ali one nisu dovoljne da bi se protivili novim zakonskim odredbama.
"Također, određene odredbe koje reguliraju odnos između onih koji izraze prigovor savjesti i onih koji završe TVO jesu za propitivanje, ali one nisu u toj mjeri problematične da bismo bili protiv zakona. Naš stav je da ćemo podržati Zakon o službi u Oružanim snagama i da ćemo oko Zakona o obrani biti suzdržani upravo zbog ovog dijela koji se tiče civilne službe i njenog reguliranja u tom zakonu", kaže Bauk.
"Ali podržavamo uvođenje TVO-a kao instrumenta kojim će Oružane snage zadržati svoju brojčanost predviđenu strateškim dokumentima. Također, i posebno, zbog pričuve, koja je sada postala problematično loše popunjena jer se nije popunjavala novim vojnim obveznicima, a stari su već u godinama kada prestaju biti obveznici."
Predsjednik Saborskog odbora za obranu dodaje kako bi se rasprava trebala fokusirati na budućnost Hrvatske vojske, a ne sam TVO.
"Ovo je u stvari rasprava o budućnosti Oružanih snaga više nego što je ona o TVO-u, jer dva mjeseca doista nije predugo trajanje TVO-a na kojem bi mogli steći, kako je to Đorđe Balašević znao reći, 'druga do groba i kroničnu upalu zgloba'."
"S ovim modelom TVO-a nema stajaće vojske. Oni koji završe obuku idu kući, nastavljaju svoj civilni život. Oni koji se odluče za vojni poziv, vjerojatno će im to biti omogućeno u Oružanim snagama. Dragovoljno služenje vojnog roka, kakvo smo imali u zadnjih 18 godina, nije dalo rezultate koji su bili željeni, očekivani i sada potrebni. Očito je bilo potrebno promijeniti model", dodaje Bauk.
Kaže kako je SDP dobro proučio dosadašnji model te da on jednostavno nije davao zadovoljavajuće rezultate, poglavito oko rezervista.
"Mi smo, definirajući svoj politički stav o ovome, analizirali učinke dobrovoljnog služenja vojnog roka i zaključili kako je potrebno nešto poduzeti kako Hrvatska ne bi ostala bez profesionalnih vojnika i bez pričuve. Moram reći da sam dosta istupao na temu vojnog ruka i nisam se u startu negativno izražavao o njegovom uvođenju nego smo imali stav da Hrvatska treba imati profesionalnu vojsku. Hrvatska će i nakon uvođenja TVO-a imati isključivo profesionalnu vojsku. Pričuva neće biti profesionalna, kao što nigdje nije. Brojnost te vojske će ipak biti bliža onome što je definirano u strateškim dokumentima nego što je to sada slučaj."
Osvrnuo se i na uključenost predsjednika Zorana Milanovića, vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, u konzultacijama oko novih zakonskih prijedloga.
"U onoj mjeri u kojoj je ta tema bila tema Vijeća za obranu, postignuta je suglasnost i to prvenstveno na temelju stava Glavnog stožera i njegovog načelnika. Što se tiče detalja, to je možda pitanje za Ministarstvo, Stožer ili Ured predsjednika. Mislim da se najveće primjedbe tiču reguliranja civilne službe, tako da mislim da je postignut visok stupanj suglasnosti s predsjednikom", kaže Arsen Bauk.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare