SIGURNOSNI RIZIK

Švicarska zatvorila veleposlanstvo u Iranu

author
Hina
|
12. ožu. 2026. 06:38
reuters
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Švicarska je privremeno zatvorila svoje veleposlanstvo u Teheranu zbog "sve većeg sigurnosnog rizika", priopćile su vlasti u srijedu navečer.

Švicarska je desetljećima zastupala američke interese u Iranu. Američka vlada "poštuje odluku švicarske vlade" i "duboko je zahvalna na predanosti" veleposlanstva i njegovog osoblja, priopćilo je američko veleposlanstvo u Bernu.

Njihov rad "ostaje ključan za zaštitu američkih interesa i podršku našim građanima", dodaje se u priopćenju.

Švicarska vlada je rekla da će, u konzultaciji sa zainteresiranim zemljama, "nastaviti održavati otvorenu komunikacijsku liniju između Sjedinjenih Država i Irana".

Švicarski veleposlanik u Teheranu i pet članova osoblja napustili su Iran kopnenim putem u srijedu i sada su na sigurnom izvan zemlje, priopćila je vlada. "Vratit će se u Teheran čim situacija to dopusti", napominju.

Švicarska je putem veleposlanstva u Teheranu imala ulogu prenošenja poruka između SAD-a i Irana i bila na usluzi američkim državljanima u potrebi.

Teme
Iran švicarska

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

