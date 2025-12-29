sigurnosna jamstva
Tajni dogovor u Mar-a-Lagu? Zelenski: "To bi bila Trumpova povijesna odluka"
Volodimir Zelenski izjavio je da je SAD pristao ponuditi Ukrajini „snažna” sigurnosna jamstva na razdoblje od 15 godina, ali je priznao da budućnost istočne regije Donbas ostaje neriješena nakon njegova dvosatnog sastanka u nedjelju s Donaldom Trumpom na Floridi.
Govoreći na povratku u Europu, Zelenski je rekao da će američki Kongres i ukrajinski parlament zajednički glasati o američkim obvezama. One su, prema njegovim riječima, ključni dio mirovnog plana u 20 točaka o kojem se razgovaralo s američkim predsjednikom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago.
Nejasne pojedinosti novih američkih obveza
Ta jamstva Kijev smatra presudnima za odvraćanje daljnje ruske agresije u slučaju postizanja mirovnog sporazuma. Zelenski je priznao da prethodna obećanja – uključujući Budimpeštanski memorandum iz 1994., koji su poduprli SAD i Velika Britanija i kojim su jamčene granice Ukrajine – „nisu funkcionirala”.
Pojedinosti najnovijih američkih obveza zasad su nejasne. Trump je isključio raspoređivanje mirovnih snaga. Zelenski je rekao da bi prisutnost međunarodnih promatrača u poslijeratnoj Ukrajini bila najbolji oblik sigurnosti i usadila povjerenje građanima zemlje, piše Guardian.
Ukrajinski predsjednik dodao je: „Mi bismo doista željeli da jamstva traju dulje. Rekao sam mu [Trumpu] da bismo željeli razmotriti jamstva na 30, 40 ili čak 50 godina, i to bi bila povijesna odluka predsjednika Trumpa. Predsjednik je rekao da će o tome razmisliti.”
Trump: Dogovor o završetku rata bliže nego ikad
Na zajedničkoj konferenciji za novinare u nedjelju navečer Trump je ustvrdio da je dogovor o završetku rata „bliže nego ikad”. U stvarnosti, dvije strane i dalje su daleko jedna od druge, pri čemu Kremlj u ponedjeljak inzistira da Ukrajina mora povući svoje snage iz „pojasa utvrđenih gradova” u Donjeckoj oblasti.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, rekao je da će, ako Kijev ne postigne dogovor, izgubiti još teritorija. Odbio je komentirati Zaporišku nuklearnu elektranu, koju Moskva drži pod okupacijom od svoje sveobuhvatne invazije 2022. godine i koja je još jedna točka prijepora u pregovorima.
Zelenski je odbacio mogućnost ustupanja teritorija Rusiji. „Nije tajna da Rusija to želi. U svojim fantazijama oni bi željeli da uopće ne postojimo na teritoriju vlastite zemlje”, rekao je. Umjesto toga, predložio je demilitariziranu i slobodnu gospodarsku zonu duž postojeće linije bojišnice, uz povlačenje snaga s obje strane.
Moguć referendum u Ukrajini
Plan bi se mogao staviti na referendum među ukrajinskim građanima, koji bi se održao ako bi Rusija pristala na prekid vatre u trajanju od najmanje 60 dana. Zelenski je moguće nacionalno glasanje opisao kao „moćan alat” koji bi bio „izražaj volje ukrajinskog naroda”.
Trump je u nedjelju iz Mar-a-Laga putem videopoziva razgovarao s europskim čelnicima. Zelenski je rekao da očekuje razgovore s njima u Europi u nadolazećim danima, a da bi se zajednički nastavak razgovora s Trumpom mogao održati u siječnju, vjerojatno u Bijeloj kući.
Zelenski je rekao da su razgovori u nedjelju između američkog i ukrajinskog izaslanstva bili „odlični” i „sadržajni”.
Ukrajinski komentatori u ponedjeljak su izrazili olakšanje što se na sastanku u Mar-a-Lagu nije ponovio ponižavajući scenarij iz veljače, kada je Trump izbacio Zelenskog iz Ovalnog ureda.
"Rusija želi vidjeti uspješnu Ukrajinu"
No bili su vrlo kritični prema nekim Trumpovim izjavama, uključujući njegovu dvojbenu tvrdnju da „Rusija želi vidjeti vrlo uspješnu Ukrajinu”. Također su istaknuli da američki predsjednik nije osudio masovni zračni napad Kremlja na Kijev tijekom vikenda, u kojem je sudjelovalo više od 500 dronova, rekavši: „I Ukrajina je izvela vrlo snažne napade.”
Maria Popova, izvanredna profesorica političkih znanosti na Sveučilištu McGill u Kanadi, napisala je na platformi Bluesky da je Trump na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu „ponovno zvučao kao Putinova marioneta”. Istaknula je da je Trump neposredno prije sastanka sa Zelenskim imao dug telefonski razgovor s Putinom te dodala da je um američkog predsjednika bio „svježe ispunjen ruskom propagandom”.
