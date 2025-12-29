Tajni dogovor u Mar-a-Lagu? Zelenski: "To bi bila Trumpova povijesna odluka"

Maria Popova, izvanredna profesorica političkih znanosti na Sveučilištu McGill u Kanadi, napisala je na platformi Bluesky da je Trump na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu „ponovno zvučao kao Putinova marioneta”. Istaknula je da je Trump neposredno prije sastanka sa Zelenskim imao dug telefonski razgovor s Putinom te dodala da je um američkog predsjednika bio „svježe ispunjen ruskom propagandom”.