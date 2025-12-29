Četiri ključna zaključka sa sastanka Trump - Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je zamijenio hladni, projektilima izloženi Kijev za oslikanu blagovaonicu u Mar-a-Lagu, gdje se nadao dobiti potpis predsjednika Donalda Trumpa na revidirani mirovni plan u 20 točaka za okončanje rata u njegovoj zemlji.
Nakon više od tri sata razgovora, nijedan od dvojice čelnika nije objavio veliki proboj u dugotrajnom nastojanju da se okonča sukob koji je Rusija započela 2022. godine. Obojica su naglasila da je proces složen i da će zahtijevati više vremena. Trump, koji je ranije toga dana telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, i dalje je pokazivao relativno suosjećajan stav prema pozicijama Moskve, piše CNN.
Ipak, za razliku od nekih prethodnih susreta, Trump je pohvalio Zelenskog i ostao uvjeren da je mir blizu.
„Mislim da smo se jako približili, možda vrlo blizu“, rekao je američki predsjednik.
Američki, ukrajinski i europski timovi nastavit će se sastajati u nadolazećim tjednima, potencijalno i u Washingtonu, rekao je Trump. Također se očekuje da će ponovno razgovarati s Putinom, koji bi morao pristati na uvjete svakog mogućeg mirovnog sporazuma.
Ovo su ključni zaključci nedjeljnog sastanka:
Rat ili završava – ili traje unedogled
Trump je, nakon što je na stepenicama Mar-a-Laga pružio ruku Zelenskom, inzistirao da nema rok za završetak rata u Ukrajini.
Ipak, sugerirao je da je upravo sada — uz intenzivne pregovore koje vode njegov izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner — najpovoljniji trenutak za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata.
„Mislim da smo u samoj završnici razgovora i vidjet ćemo“, rekao je Trump, dodavši: „Ili će završiti ili će se nastaviti još dugo, a milijuni dodatnih ljudi bit će ubijeni.“
Trump je frustriran tempom mirovnih pregovora te naizmjenično krivi Zelenskog i Putina za nemogućnost okončanja sukoba. Nakon što je tijekom kampanje 2024. tvrdio da će rat riješiti u jednom danu nakon stupanja na dužnost, sada kaže da je to teže nego što je zamišljao — dijelom zato što nije uspio iskoristiti topao osobni odnos s Putinom.
Nedjeljni sastanak, koji je završio bez velikih najava, naglasio je te poteškoće.
„Postoje jedno ili dva vrlo trnovita pitanja, vrlo teška pitanja, ali mislim da nam ide jako dobro“, rekao je Trump nakon sastanka. „Danas smo postigli puno napretka, ali zapravo tijekom posljednjih mjesec dana. Ovo nije dogovor koji se rješava u jednom danu, ovo su vrlo složene stvari.“
Ponudio je poznati vremenski okvir za to kada bi se moglo znati je li mir moguć.
„Moguće je da se to ne dogodi“, rekao je Trump o mirovnom sporazumu. „Za nekoliko tjedana znat ćemo na ovaj ili onaj način.“
Putin odsutan, ali ne i zaboravljen
Putin nije doputovao u Palm Beach; izvan svog putovanja na Aljasku radi susreta s Trumpom u kolovozu, godinama nije bio u Sjedinjenim Državama.
No njegova fizička odsutnost nije značila da se njegov utjecaj nije osjećao. Trump je s ruskim čelnikom razgovarao više od sat vremena prije početka razgovora sa Zelenskim, u telefonskom pozivu za koji je Kremlj rekao da ga je zatražio američki predsjednik. Trump je također rekao da će ponovno razgovarati s Putinom nakon sastanka sa Zelenskim.
To je obrazac koji je ranije uznemirio pristaše Ukrajine: prije susreta sa Zelenskim, Trump čuje Putinovo stajalište, a potom sastanak krene loše. Taj se slijed dogodio u listopadu, kada je — nakon poziva s Putinom — Trump odbio Ukrajini dati nove dalekometne projektile, iako je ranije bio otvoren za tu ideju.
Ovoga puta razgovor s Putinom nije spriječio pozitivan sastanak sa Zelenskim. No Trump je ipak pohvalio Putina u jednom pogledu: načinu na koji je upravljao nuklearnom elektranom Zaporižja, ključnom točkom spora u pregovorima.
„Predsjednik Putin zapravo surađuje s Ukrajinom na tome da se ona ponovno otvori“, rekao je Trump. „To je veliki korak, kad ne bombardira tu elektranu.“
Trump je rekao da i dalje smatra da je Putin ozbiljan u vezi s mirom.
„Želi da se to dogodi. Želi to vidjeti“, rekao je. „Rekao mi je to vrlo odlučno, vjerujem mu.“
Posljednjih 10 %
Uoči sastanka Zelenski je rekao da je 90 % uvjeta mirovnog plana dogovoreno, ponavljajući brojku koju su koristili i američki dužnosnici. Nakon sastanka, Zelenski je ponovno naveo isti postotak, iako je Trump rekao da ne voli koristiti postotke.
Ipak, upravo se preostalih 10 % pokazalo najtežima za rješavanje, na što je Zelenski očito aludirao. Glavne prepreke uključuju sudbinu nuklearne elektrane i pitanje teritorijalnih ustupaka.
Trump je sugerirao da je bolje napraviti teritorijalne ustupke sada, prije nego što Rusija nastavi s invazijom.
„Dio tog teritorija je već zauzet. Dio tog teritorija možda je predmet pregovora, ali bi mogao biti zauzet u sljedećim mjesecima“, rekao je. „Pa je li vam bolje postići dogovor sada?“
Uoči sastanka Zelenski je pokazao novu fleksibilnost, rekavši da je spreman svaki mirovni sporazum staviti na referendum (ukrajinski ustav zahtijeva da se svaka promjena državnih granica iznese na glasanje). No rekao je da bi za to bilo potrebno primirje.
Rusija, koja je uoči nedjeljnih razgovora pokrenula novi val raketnih i bespilotnih napada na Ukrajinu, odbija razgovarati o prekidu vatre.
Tijekom Trumpova razgovora s Putinom, dvojica čelnika izrazila su da „općenito dijele slična stajališta“ da bi privremeno primirje samo produžilo sukob u Ukrajini, prema riječima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.
Dodao je da bi, „s obzirom na situaciju na bojišnici“, Ukrajina uskoro trebala odlučiti što učiniti s istočnom regijom Donbasa, ključnim teritorijem koji Putin želi.
Trump je nakon sastanka sa Zelenskim rekao da se „približavamo dogovoru“ o sudbini te regije, koju je nazvao „jednim od velikih pitanja“.
Složen odnos
Od njihova prvog, katastrofalnog sastanka u veljači, svaki susret Trumpa i Zelenskog tijekom Trumpova drugog mandata pomno se prati zbog tona i odnosa. Nijedan od kasnijih razgovora nije se pretvorio u takvu razinu otvorenog sukoba, iako su neki iza zatvorenih vrata opisani kao teški.
Pozdravljajući Zelenskog na svom imanju u Palm Beachu, Trump je uputio pohvale.
„Ovaj gospodin je jako naporno radio, vrlo je hrabar, a i njegov narod je vrlo hrabar“, rekao je Trump.
Zelenski je započeo i završio svoje obraćanje zahvalom Trumpu, što je bilo primjetno s obzirom na to da su ga u veljači američki predsjednik i potpredsjednik JD Vance kritizirali jer navodno nije bio dovoljno zahvalan američkim čelnicima za njihovu ulogu u posredovanju.
Trump je Mar-a-Lago u prošlosti koristio za izgradnju osobnijih odnosa sa svjetskim čelnicima, uključujući kineskog predsjednika Xi Jinpinga i pokojnog japanskog premijera Shinza Abea.
Iako to očito nije bila izričita svrha nedjeljnog sastanka — Zelenski je došao u Palm Beach jer Trump ondje provodi blagdane — okruženje je ipak pružilo opušteniju atmosferu od Ovalnog ureda ili dvorane za sastanke u Bijeloj kući.
„Ušao je i rekao: ‘Ovo je prekrasno mjesto’“, rekao je Trump o Zelenskom na kraju sastanka. „Mislim da više ne želi ići u Bijelu kuću.“
