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razgovori sigurnosnih službi

Procurili detalji tajnog posjeta šefa CIA-e Moskvi: Moskva dobila dvije važne poruke

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Hina
|
27. kol. 2026. 06:55
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John Ratcliffe AFP
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Direktor CIA-e John Ratcliffe tijekom svog posjeta Moskvi upozorio je Rusiju da ne napada saveznike NATO-a, pišu u srijedu Wall Street Journal i Politico, pozivajući se na neimenovane izvore.

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Ratcliffe je u utorak posjetio rusku prijestolnicu, no vrlo malo je poznato o sadržaju njegovih razgovora.

Politico piše da je direktor američke obavještajne agencije upozorio protiv potencijalne eskalacije rata u Ukrajini koja bi uključivala istočne saveznike NATO-a u baltičkoj regiji. Također je pozvao Kremlj da smanji svoju vojnu i financijsku potporu Iranu, dodaje taj medij. 

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Ratcliffe otputovao u Moskvu na razgovore „između sigurnosnih službi”, navode ruske agencije. Peskov, bliski suradnik Vladimira Putina, naglasio je da se ruski predsjednik nije sastao s Amerikancem.

Ovaj je posjet vjerojatno bio Ratcliffeov prvi odlazak u Moskvu u svojstvu direktora CIA-e. Posljednji poznati posjet čelnika CIA-e Rusiji dogodio se 2021. godine, kada je tadašnji direktor William Burns otputovao u Moskvu i sastao se s Putinom.

Burnsa je poslao tadašnji američki predsjednik Joe Biden kako bi pokušao spriječiti eskalaciju sukoba u Ukrajini.

Teme
cia john ratcliffe obavještajne službe rat u ukrajini rusija

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