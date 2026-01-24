Tajno oružje koje su Amerikanci upotrijebili u operaciji Maduro: "Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv"

Predsjednik Trump rekao je za The Post da je tajno novo oružje koje naziva "diskombobulator" bilo ključno u američkoj operaciji u kojoj je zarobljen venezuelanski narko-diktator Nicolas Maduro.
Trump se pohvalio da je to misteriozno oružje "učinilo da [neprijateljska] oprema ne radi“ kada su američki helikopteri 3. siječnja nadletjeli Caracas kako bi uhitili Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores zbog saveznih optužbi za trgovinu drogom i oružjem - bez gubitka ijednog američkog života, piše New York Post.
"Diskombobulator. Ne smijem govoriti o tome“, rekao je Trump u ekskluzivnom intervjuu u Ovalnom uredu. "Volio bih“, dodao je predsjednik, prije nego što je potvrdio njegovu uporabu u tajnoj operaciji.
"Nisu uspjeli ispaliti svoje rakete. Imali su ruske i kineske rakete, a nisu uspjeli ispaliti nijednu. Mi smo ušli, oni su pritiskali gumbe i ništa nije radilo. Bili su potpuno spremni za nas.“
Trump je oružje komentirao odgovarajući na pitanja o izvješćima da je Bidenova administracija kupila impulsno energetsko oružje za koje se sumnja da je tip koji je uzrokovao tzv. "havanski sindrom“.
O oružju se ne zna mnogo, no ta su izvješća uslijedila nakon svjedočanstava s terena iz Venezuele koja opisuju kako su Madurrovi naoružani čuvari bili oboreni na koljena, "krvareći iz nosa“ i povraćajući krv.
Jedan član tima tjelohranitelja svrgnutog vođe ispričao je kasnije da su odjednom svi radarski sustavi prestali raditi bez ikakvog objašnjenja. "Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, puno dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati“, rekao je, dodajući da su se potom pojavili helikopteri.
"U jednom trenutku lansirali su nešto; ne znam kako to opisati. Bilo je poput vrlo snažnog zvučnog vala. Odjednom sam imao osjećaj kao da mi glava eksplodira iznutra“, rekao je svjedok.
"Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nesposobni za kretanje. Nakon tog zvučnog oružja — ili što god to bilo — nismo se mogli ni uspraviti.“
