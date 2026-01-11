Maduro se javio iz zatvora: Colectivosi na ulicama provjeravaju lojalnost

@RapidResponse47/Handout via REUTERS

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro u subotu je preko svojih odvjetnika iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istodobno State Department pozvao Amerikance da napuste Venezuelu zbog nestabilne političke situacije.

Sljedeće ročište 17. ožujka

"Dobro smo. Mi smo borci", izjavio je Maduro iz pritvorskog centra u Brooklynu u New Yorku, prema videu koji je u subotu objavila vladajuća stranka Venezuele.

Optuženi za trgovinu drogom, između ostaloga, Maduro i prva dama Cilia Flores, koji su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sljedećeg ročišta 17. ožujka.

Noseći transparente na kojima je pisalo "Želimo ih natrag", oko tisuću pristaša marširalo je ulicama Caracasa u subotu, skandirajući "Maduro i Cilia su naša obitelj!"

"Nećemo se odmoriti ni minute"

Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi svakodnevni su od američke vojne operacije 3. siječnja. Odaziv je bio niži u subotu, bez prisutnosti istaknutih osoba iz vladajuće stranke PSUV.

Državna televizija emitirala je posjet privremene predsjednice Delcy Rodriguez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Caracasa gdje su također održane male demonstracije u znak podrške Maduru.

„Nećemo se odmoriti ni minute dok ne vratimo predsjednika“, izjavila je Rodriguez.

U subotu je američki State Department, pak, pozvao sve građane da ne putuju u Venezuelu, a one koji su već ondje da "odmah napuste zemlju" zbog "nestabilne" sigurnosne situacije.

U upozorenju se navodi da "naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama".