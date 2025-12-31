Tajvan u srijedu ostaje u stanju visoke pripravnosti, dan nakon velikih kineskih vojnih vježbi oko te države, objavila je obalna straža.
Narodna Republika Kina je tijekom vježbe nazvane 'Misija Pravde – 2025' ispalila nekoliko desetaka raketa u smjeru Tajvana te mu se približila velikim brojem ratnih brodova i borbenih zrakoplova. Taipei je osudio te operacije i prozvao ih provokacijom i prijetnjom regionalnoj stabilnosti.
Vježba se dogodila desetak dana nakon što je vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila da je odobrila prodaju oružja Tajvanu vrijednu 11,1 milijardi dolara, najveću dosad.
Kinesko naoružanje u srijedu se udaljava od Tajvana, no Peking tek treba proglasiti službeni kraj vježbi, rekla je Kuan Bi-ling, čelnica tajvanskog vijeća za oceanske poslove.
„Pomorska situacija se smirila, brodovi i plovila postepeno odlaze. No, budući da Kina nije službeno objavila kraj vojnih vježbi, centar za brzi odgovor ostaje pripravan”, napisala je na Facebooku kasno u utorak.
Tajvanska obalna straža rekla je Reutersu da je svih jedanaest plovila kineske obalne straže napustilo vode u blizini otoka te se nastavljaju udaljavati. U regiji se trenutno nalazi više od 90 kineskih brodova. Mnogi od njih poslani su u Južno kinesko more u blizini Tajvana ili u Istočno kinesko more, smješteno sjeverno od otočne države.
Kina je u razdoblju svoje tradicionalno pojačane aktivnosti vojnih vježbi, piše Reuters. Tajvan je zbog kineskih vježbi morao otkazati nekoliko desetaka letova i aktivirati borbene zrakoplove i ratne brodove radi nadzora.
Kina vježbe smatra "nužnom i pravednom mjerom" za zaštitu nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, rekla je novinarima u srijedu glasnogovornica Ureda za pitanja Tajvana, Zhang Han, na tjednom brifingu. Dodala je da su one "oštro upozorenje protiv separatističkih snaga za neovisnost Tajvana i vanjskog miješanja".
