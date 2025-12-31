Tajvanska obalna straža rekla je Reutersu da je svih jedanaest plovila kineske obalne straže napustilo vode u blizini otoka te se nastavljaju udaljavati. U regiji se trenutno nalazi više od 90 kineskih brodova. Mnogi od njih poslani su u Južno kinesko more u blizini Tajvana ili u Istočno kinesko more, smješteno sjeverno od otočne države.