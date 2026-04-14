usprkos blokadi

Tanker pod sankcijama SAD-a prošao Hormuškim tjesnacem!

author
Hina
|
14. tra. 2026. 06:35
tanker, Hormuški tjesnac
REUTERS / Stringer

Tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država prošao je u utorak kroz Hormuški tjesnac unatoč američkoj blokadi tog ključnog pomorskog puta, pokazuju podaci o prometu brodova LSEG-a, a prenosi Reuters.

Tanker Rich Starry u kineskom je vlasništvu i s kineskom posadom, a prevozi oko 250 tisuća barela metanola, navodi se u podacima.

Sjedinjene Američke Države prethodno su uvele sankcije ovom tankeru i njegovom vlasniku, tvrtki Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zbog poslovanja s Iranom. 

Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) ranije je objavilo da će se od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu početi primjenjivati ​​blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Teret Rich Starryja ukrcan je u Hamrijahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je ujedno bila i posljednja luka pristajanja broda. 

hormuški tjesnac

