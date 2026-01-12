Temperature u popularnom odredištu i do -39 stupnjeva: Otkazani letovi, turisti ostali zaglavljeni

Tisuće turista zaglavile su u finskoj Laponiji nakon što je snažan hladni val prizemljio letove iz jedne od njezinih zračnih luka.
Polasci iz zračne luke Kittilä u Laponiji, koji su trebali prevesti zimske putnike natrag u mjesta poput Londona, Bristola, Manchestera, Pariza i Amsterdama, svi su otkazani u nedjelju jer se temperature nisu penjale iznad -35 °C.
Očekuje se da će se problem nastaviti i u ponedjeljak, budući da finska meteorološka agencija prognozira minimalnu temperaturu od -39 °C. Prvi let iz Kittile već je otkazan, javlja BBC.
Ekstremna hladnoća otežava odleđivanje zrakoplova, dok se oprema za održavanje i opskrbu gorivom na tlu može smrznuti.
Upravitelj zračne luke Finavia rekao je javnoj radioteleviziji Yle da vlaga u zraku pogoršava situaciju jer stvara sklisku poledicu.
Iako je Laponija – koja se proteže preko sjevera Norveške, Švedske i Finske – poznata po hladnoći i snijegu, finska Laponija obično ima prosječnu zimsku temperaturu od -14 °C, s povremenim padovima do -30 °C, prema podacima nacionalne turističke zajednice.
Otkazani letovi
Zračna luka Kittilä uglavnom opslužuje ljude koji žele putovati u obližnja skijališta i vidjeti polarnu svjetlost, dok je zračna luka Rovaniemi, južnije, „službeno” odredište za posjetitelje folklornog doma Djeda Mraza.
Jedan let iz Rovaniemija otkazan je u nedjelju.
Navodno su letovi iz i prema Kittili bili otkazani i u petak i u subotu.
Hladno vrijeme također je učinilo ceste posebno opasnima, a Fintraffic je upozorio na poledicu u regiji.
Autobus pun ukrajinskih putnika sletio je u jarak u nedjelju ujutro, izvijestio je Yle pozivajući se na lokalnu policiju. Navodi se da nije bilo teže ozlijeđenih.
Neuobičajena hladnoća u Laponiji dolazi u vrijeme kada je oluja koja prolazi iznad sjeverne Europe donijela zimske uvjete i poremećaje u putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku.
Jedan muškarac poginuo je nakon što je stablo palo na njegovu kamp-kućicu u Engleskoj, dok je oko 100.000 kućanstava u Francuskoj u subotu ostalo bez električne energije.
