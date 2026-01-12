Oglas

podaci DHMZ-a

Dvoznamenkasti minusi diljem Hrvatske, u jednom mjestu izmjereno skoro -20

author
Hina
|
12. sij. 2026. 08:23
08.01.2026., Otocac - Jutros u 7 sati u Otoccu je izmjereno -16.5 stupnjeva. Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

U većem dijelu Hrvatske u ponedjeljak ujutro bilo je vrlo hladno, pokazuju podaci o temperaturama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u 7 sati, po kojima je najhladnije bilo u Međimurju, u Štrigovi s -19.7 Celzijevih stupnjeva.

Ta je temperature izmjerena automatskim mjerenjem, dok je klasičnim mjerenjem najniža temperatura izmjerena u Bednji, -16.3 Celzijevih stupnjeva.

Hladno je bilo i u Lici, Moslavini, Slavoniji, zadarskom zaleđu, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj županiji županiji, pa je tako u Gospiću izmjereno -15.6, Lekeniku -15, Gračacu -14.8, Ličkom Lešću -14, Karlovcu -13.6, Križevcima -13.4, Bosiljevu -13.2, Plaškom -13.1, Ogulinu -12.7, Plitvičkim jezerima -12.1 (automatsko mjerenje), Požegi -11.8.

Na mjernoj postaji Zagreb-aerodrom izmjereno je -13, u Maksimiru -9.9, a na Griču -7.4 Celzijevih stupnjeva.

Najviša temperatura zraka, 8.1 Celzijevih stupnjeva, izmjerena je automatskim mjerenjem na Poreru, kamenitoj hridi kod Istre, a klasičnim mjerenjem na otoku Palagruži, 5.6 Celzijevih stupnjeva.

Hrvatska temperature vrijeme zima

