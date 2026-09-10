kod Zerneza
Teška nesreća u Švicarskoj: Turistički autobus sletio s ceste, ima poginulih
U teškoj prometnoj nesreći na istoku Švicarske poginulo je nekoliko osoba, a više ih je ozlijeđeno nakon što se turistički autobus prevrnuo na planinskoj cesti.
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Nesreća se dogodila u četvrtak na prometnici između mjesta Susch i Zernez, u dolini Engadin u kantonu Graubünden. Švicarska policija potvrdila je da ima poginulih, no zasad nije objavila njihov točan broj, nacionalnosti ni okolnosti koje su dovele do nesreće, javlja Euronews.
Na snimkama švicarskih televizija vidi se prevrnuti autobus na nasipu uz cestu, dok su na mjesto nesreće stigle brojne hitne službe. U spašavanju su sudjelovali i helikopteri.
Prema pisanju švicarskih medija, autobus pripada nizozemskoj turističkoj kompaniji Oad, koja organizira putovanja diljem Europe.
Nesreća se dogodila u blizini Zerneza, koji se nalazi na ulazu u Švicarski nacionalni park, jedno od najpoznatijih zaštićenih područja u Alpama i popularno odredište turista.
Policija i dalje provodi istragu kako bi se utvrdilo zbog čega je autobus napustio kolnik i prevrnuo se.
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