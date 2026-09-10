Uz ovaj sastojak riža vam se više neće lijepiti za lonac: Dovoljno je dodati nekoliko kapi tijekom kuhanja

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Kuhanje riže na prvi pogled djeluje jednostavno, ali mnogima se dogodi da nakon kuhanja dobiju kašastu i ljepljivu smjesu umjesto rastresitih zrna. Ako želite da riža bude mekana, ali da se zrna međusobno ne lijepe, postoji jednostavan trik koji možete isprobati.

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Osim pravilnog omjera vode i riže, važan je i jedan sastojak koji se često koristi u kuhinji, a može pomoći da riža ostane rastresita.

Prije nego što rižu stavite kuhati, potrebno je obratiti pozornost na količinu vode. Jedan od često korištenih omjera je tri šalice vode na jednu šalicu riže, piše klix.ba.

Ako stavite previše vode, riža može postati gnjecava i izgubiti svoju teksturu. S druge strane, premalo vode može rezultirati nedovoljno kuhanim zrnima. Zbog toga je važno pridržavati se odgovarajućeg omjera.

Jedan od jednostavnih trikova za rastresitiju rižu jest dodavanje nekoliko kapi limunova soka tijekom kuhanja.

Dovoljno je dodati malu količinu limunova soka u lonac dok se riža kuha. Ne treba pretjerivati jer cilj nije da riža poprimi okus limuna, već da zrna ostanu što odvojenija.

Nakon kuhanja riža bi trebala biti mekana i rastresita, bez stvaranja velikih grudica i lijepljenja za dno lonca.

Ovaj je trik jednostavan i ne zahtijeva nikakve posebne sastojke ni kulinarske vještine. Uz odgovarajuću količinu vode i nekoliko kapi limunova soka možete dobiti znatno rastresitiju rižu, idealnu kao prilog različitim jelima.