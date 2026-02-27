Teške optužbe protiv moćne europske političarke: "Želi namjestiti izbore"

Trenutno se većina zastupnika u gornjem i donjem domu bira proporcionalnim izborom putem stranačkih lista, ali 36 posto njih bira se u većinskim izbornim jedinicama. Prijedlog vlade Giorgie Meloni prešao bi na potpuno proporcionalni sustav i ponudio zajamčenu većinu za svaku koaliciju koja osvoji više od 40 posto glasova.