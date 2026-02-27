Teške optužbe protiv moćne europske političarke: "Želi namjestiti izbore"

Oporba tvrdi da stranka talijanske premijerke predlaže izbornu reformu kako bi jamčila vlastite pozicije.
Oporba je optužila talijansku premijerku Giorgiu Meloni za pokušaj namještanja sljedećih talijanskih izbora nakon što je njezina vladajuća koalicija pristala na kontroverznu izbornu reformu.
Konzervativna vlada želi promijeniti zakon kako bi se osigurala zajamčena većina za svaku stranku ili koaliciju koja osvoji više od 40 posto glasova.
I dok vladajuća koalicija tvrdi da bi novi zakon donio veću stabilnost talijanskoj politici, oporbene stranke kažu da je on prilagođen kako bi favorizirao Meloninu trostranačku koaliciju za izbore koji će se održati sljedeće godine.
Zastupnici koji su se protivili zakonu optužili su vladu za manipulacije iza zatvorenih vrata, rekavši da nisu konzultirani o predloženim promjenama, piše The Telegraph, a prenosi Dnevnik.hr.
Navodno su tri stranke koalicije - Braća Italije Giorgie Meloni, Liga i Forza Italia - postigle dogovor o promjenama tijekom kasnonoćnih pregovora.
Demokratska stranka, glavna talijanska politička oporba, izjavila je: "Njihov prioritet, njihova jedina preokupacija, jest jamčiti vlastite pozicije, mijenjajući zakon na neprihvatljiv način."
Iz oporbe poručuju da je riječ o autoritarnoj reformi.
Trenutno se većina zastupnika u gornjem i donjem domu bira proporcionalnim izborom putem stranačkih lista, ali 36 posto njih bira se u većinskim izbornim jedinicama. Prijedlog vlade Giorgie Meloni prešao bi na potpuno proporcionalni sustav i ponudio zajamčenu većinu za svaku koaliciju koja osvoji više od 40 posto glasova.
Oporbene stranke brinu da bi predloženi zakon mogao umanjiti njihove šanse za pobjedu na izborima sljedeće godine.
Fabrizio Masia, stručnjak za ankete, rekao je za Reuters: "Ideja iza ovog prijedloga je jednostavna: tko god dobije najviše glasova trebao bi vladati, a trenutno je desnica centra u blagoj prednosti."
