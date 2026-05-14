Grmoja za N1: Ako nam Županijski sud pošalje spis, objavit ćemo kompromitirajuće informacije o Milanovićevoj kandidatkinji
Predsjednik Mosta i Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja nije podržao kao Mirtu Matić kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda.
"Nećemo uopće ni sudjelovati u glasovanju jer treba poslati jasnu poruku. Ovo je bio sramotan izbor, gdje nijedna strana nije birala osobu koja nije kompromitirana ili će promijeniti stvari u pravosuđu. Imamo dokument da je bivšem suprugu odala da je pod izvidima. Ukupno deset zastupnika došlo je pogledati taj dokument, ali očito je vladajućima bitno što kaže premijer, a SDP-u i Možemo što kaže predsjednik", kazao je Grmoja našoj Katarini Plantak pa nastavio:
"U fokusu im je sad samo Ustavni sud jer jedni i drugi žele kontrolu nad njime."
Očekuje glasovanje o izboru sudaca Ustavnog suda sutra u Saboru.
"Po strategiji koju HDZ gura posljednjih dana, mislim da bi moglo biti jer inače bi se ponavljalo da SDP sabotira uvođenje reda u pravosuđe. Iako, mislim da lijevoj oporbi više odgovara stanje "5-5" nego "7-6" u korist HDZ-a. Također, treba reći da Možemo i SDP podržavaju kao predsjednicu Vrhovnog suda kandidatkinju čiji brat zastupa banku koja se bori protiv građana s kreditima u švicarskom franku. Dakle, oni su uz bankarski lobi. Na meni je upozoriti građane što se ovdje događa."
Ponudio je i jednu, kako kaže, ekskluzivnu informaciju.
"Tražili smo od Županijskog suda u Zagrebu dopis da dobijemo uvid u spis kako bismo mogli upoznati hrvatsku javnost s kompromitirajućim činjenicama koje smo vidjeli u dokumentu dobivenom iz DORH-a o Mirti Matić. Ali, Ivan Turudić ga je klasificirao pa ga ne mogu plasirati u javnost, ali ako nam ga pošalje Županijski sud, objavit ćemo ga", istaknuo je Nikola Grmoja.
