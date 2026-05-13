Tuča vam je oštetila automobil? Evo što možete napraviti i bez kasko osiguranja

Primjera radi, tako je recimo postupio Grad Varaždin! Pozvao je, nakon konzultacija s Ministarstvom financija na prijavu šteta i vozilima i produžio rok za podnošenje prijava. Znači, moguće je! Proglasi se prirodna nepogoda za određeno područje, a zatim se objavljuje javni poziv kojim se pozivaju oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode. U konkretnom slučaju od tuče. Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, morate ga popuniti, potpisati i obavezno priložiti u javnom pozivu navedenu dokumentaciju. Kada je riječ o prijavi štete na osobnim automobilima to će biti policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da se određeni automobil doista nalazio na području koje je zahvatila elementarna nepogoda i upravo u vrijeme kada se olujno nevrijeme i tuča dogodila, uslijed čega je uostalom i proglašena elementarna nepogoda. Vidite i sami, izvješće policijsko „zlata vrijedi“ a fotodokumentacija također! Pazite na rokove! Promašite li rok, piši kući, propalo, nema ništa. Dakle župan, gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno Vlada RH proglasi elementarnu nepogodu – tuču za određeno područje, a onda slijedi javni poziv za prijavu šteta (gradovi, općine). Nemojte biti lijeni, bacite oko tko je sve i za koje područje proglasio elementarnu nepogodu i djelujte. Ništa neće samo od sebe!