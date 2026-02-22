nakon osude premijerke
Macron oštro o Meloni: "Neka svatko ostane kod kuće i ovce će biti dobro čuvane"
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je poručio talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni da prestane komentirati unutarnje poslove Francuske, nakon što je ona osudila smrtonosno premlaćivanje krajnje desnog aktivista u Lyonu.
Quentin Deranque (23) preminuo je 14. veljače od ozljeda glave zadobivenih kada su ga maskirani napadači tukli i udarali nogama tijekom sukoba ispred jednog sveučilišta u Lyonu dva dana ranije. Tužitelji su naveli da će se sedam osoba suočiti s optužbama za ubojstvo, među njima i parlamentarni asistent zastupnika iz ljevičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), prenosi Euronews.
Meloni je na društvenim mrežama napisala da je Deranqueova smrt, za koju je rekla da su je prouzročile „skupine povezane s lijevim ekstremizmom“, „rana za cijelu Europu“. Osudila je, kako je navela, „klimu ideološke mržnje koja zahvaća nekoliko zemalja“.
Macron je oštro reagirao. „Uvijek me iznenađuje kako oni koji su nacionalisti i ne žele da im se itko miješa u njihovu zemlju, prvi komentiraju ono što se događa u drugim zemljama“, rekao je novinarima. „Neka svatko ostane kod kuće i ovce će biti dobro čuvane.“
Upitan misli li na Meloni, Macron je odgovorio: „Shvatili ste.“
Ured talijanske premijerke priopćio je da je „zaprepašten“ Macronovim komentarima. Izvori navode da je Meloni samo izrazila sućut te da se nije miješala u francuske poslove.
Što se dogodilo u Lyonu
Deranque je napadnut 12. veljače na rubu prosvjeda nacionalističkih feministica na Sciences Po u Lyonu, gdje je zastupnica LFI-a u Europskom parlamentu Rima Hassan održavala događaj. Na snimci se vidi nekoliko maskiranih osoba kako nogama i šakama udaraju muškarca koji leži na tlu.
Lionski tužitelj Thierry Dran izjavio je da je najmanje šest osoba sudjelovalo u napadu. Deranque je zadobio smrtonosna oštećenja lubanje i mozga uslijed ponovljenih udaraca te je preminuo u bolnici dva dana kasnije.
Jedanaest osoba isprva je privedeno. Većina pripada radikalnim ljevičarskim pokretima, prema sudskim izvorima. Dvojica muškaraca optužena su za ubojstvo i određena im je istražna zatvorska mjera.
Jacques-Elie Favrot, asistent zastupnika LFI-a Raphaëla Arnaulta, optužen je za suučesništvo poticanjem. Favrotov odvjetnik rekao je da njegov klijent priznaje da je bio prisutan i sudjelovao u nasilju, ali poriče da je zadao smrtonosne udarce.
Arnault je ranije ovog tjedna izjavio da je Favrot prekinuo sav parlamentarni rad. Zastupnik je suosnivač La Jeune Garde, antifašističke omladinske skupine koja se povezuje s osumnjičenima, a koju je Francuska zabranila 2025. godine.
Političke posljedice
Ubojstvo je nanijelo štetu LFI-u i omogućilo krajnje desnom Nacionalnom okupljanju (RN) da se prikaže kao žrtva smrtonosnog ekstremističkog nasilja uoči lokalnih izbora u ožujku i predsjedničkih izbora 2027. godine.
Ministar pravosuđa Gérald Darmanin pozvao je Arnaulta da „izvuče posljedice“ ako pravosuđe pronađe ozbiljne dokaze protiv njega ili njegovih suradnika. Koordinator Nepokorene Francuske Manuel Bompard izjavio je da Arnault neće biti suspendiran niti isključen iz stranke.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je da je ubojstvo „ozbiljna stvar koja se tiče svih nas“. Usporedio ga je s talijanskim „Godinama olova“ od kasnih 1960-ih do 1980-ih, kada su naoružane skupine s ljevice i desnice provodile bombaške napade i atentate.
„U Italiji je bilo mnogo Quentina, neki tijekom najmračnijih razdoblja Republike“, napisao je Tajani na društvenim mrežama. „Osuđivanje ovakvih djela služi tome da spriječi Italiju da ponovno potone u tako mračnu prošlost.“
Meloni je kasnije za Sky TG24 izjavila da je Macron pogrešno protumačio njezine riječi. „Žao mi je što je Macron to doživio kao miješanje“, rekla je. „Moj fokus nije na Francuskoj, nego na rizicima polarizacije u društvu.“
Odvjetnik Deranqueovih roditelja rekao je da oni pozivaju na „smirenost i suzdržanost“ te osuđuju „sve oblike političkog nasilja“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare