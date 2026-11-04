Crne uniforme i fantomke
Tinejdžer opisao kako je završio u tajnom zatvoru Azova kod Kijeva: "Udarali su me lopatom, nogama, šakama..."
U Ukrajini je izbio novi skandal, nakon što vlasti istražuju sukobe koji su izbili kasno u ponedjeljak između prosvjednika i vlasti u krugu vojarne u blizini Kijeva, priopćili su u utorak dužnosnici. Na TikToku se pojavila snimka na kojoj tinejdžer tvrdi da je upravo on mladić koji se našao u objektu vojne postrojbe Azov u Petropavlivskoj Borščahivki.
Ispričao je svoju verziju događaja te večeri.
Tvrdi da se trenutačno nalazi u Kijevskoj regionalnoj bolnici zbog ozljeda zadobivenih tijekom premlaćivanja. Ima posjekotine na prstima, bolove u rebrima i poteškoće s hodanjem, prenosi ukrajinska Strana.
Tinejdžer je rekao da je došao do zgrade jer živi svega 200 metara od mjesta događaja, a prijatelji su mu javili što se ondje događa.
„Vidio sam neku djecu kako se penju na drveće i ogradu. Bacali su na njih kamenje i aparate za gašenje požara. I ja sam se popeo, a onda me neki stariji čovjek poprskao aparatom za gašenje požara”, ispričao je mladić.
Potom je, kaže, otišao kući po plinsku masku. Nakon toga se vratio, ponovno popeo na ogradu i još jednom bio poprskan aparatom za gašenje požara.
Objasnio je i da su njegove riječi, kojima je prijetio da će njegov otac nauditi ljudima koji su ga napali, a koje su zabilježene na snimci proširenoj društvenim mrežama, bile izrečene upravo u kontekstu tog događaja.
„Srušili su me s ograde, a onda me počeli tući”
Prema njegovim riječima, iz zgrade u kojoj se nalazila privremena baza Azova izašlo je nekoliko osoba s lopatama i počelo bacati cigle na njega.
Tada je pao s ograde na zemljište objekta koji je koristio Azov.
Tinejdžer tvrdi da su ga potom osobe odjevene u crno, s fantomkama na glavama, odvukle u zgradu i počele premlaćivati.
„Što su me dalje nosili, to me više ljudi počinjalo tući. Bilo ih je desetak, svi u crnim uniformama, s fantomkama, u nekakvim vojnim odorama. Nije bilo jasno tko su, nisu imali nikakve oznake. Hvatali su me za kosu. Jednostavno su me tukli, ne znam, svi su me tukli. Lopatom, nogama, šakama.”
„Udarali su me po glavi toliko snažno da više nisam mogao ni čuti ni vidjeti”
Tinejdžer je zatim, prema vlastitom svjedočenju, odveden na drugi kat, gdje su ga nastavili premlaćivati i počeli ispitivati.
„Položili su me licem prema podu i počeli ispitivati. Toliko su me snažno udarali po glavi da više nisam mogao ni čuti ni vidjeti. Onda su me uhvatili za kosu i bacili prema drugom zidu. A budući da nisam pao na trbuh kada su me bacili, počeli su mi i udarati glavom o pod.”
Nakon toga, tvrdi tinejdžer, osobe u crnim uniformama počele su mu noževima rezati odjeću i snimati što se događa.
Potom je, prema njegovim riječima, u zgradi iznenada nastala pomutnja. Ljudi su počeli čistiti prostorije i brisati krv.
„Ušla je jedna žena. Jako me dobro smirila. Rekla mi je da je sve u redu i da mi se više ništa neće dogoditi”, ispričao je.
Tinejdžer tvrdi da ga je žena također zaštitila vlastitim tijelom i spriječila nastavak premlaćivanja.
„Bio sam u takvom šoku da nisam znao što će mi se dogoditi”
Ubrzo nakon toga, tvrdi, u zgradu je ušao Kirilo Budanov (čelnik Ureda predsjednika ukrajinskog predsjednika).
Mladić kaže da zbog zadobivenih udaraca isprva nije ni shvatio o kome je riječ.
„Ništa nisam mogao vidjeti, nisam mogao ni razaznati lice. Mislio sam da me nastavljaju ispitivati, da će me ponovno ispitivati. Bio sam u takvom šoku. Kada me nazvala sestra, već sam pitao što smijem reći. Jer nisam znao što će mi se sljedeće dogoditi.”
Nakon razgovora s Budanovom mladić je izveden iz zgrade i predan medicinskom osoblju. Tinejdžer je također odbacio tvrdnje da je bio dio skupine plaćenih sudionika okupljanja.
„Sam sam došao na prosvjed. Jednostavno su me lopatom srušili s ograde i počeli tući”, zaključio je.
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