Tinejdžer opisao kako je završio u tajnom zatvoru Azova kod Kijeva: "Udarali su me lopatom, nogama, šakama..."

14 year old boy says that he was badly beaten with shovels, feet & fists & his clothes & underwear were cut off in secret prison of neo-Nazi-led Azov corps after he was knocked off its fence with shovel. He says that he is in hospital now, has difficulty walking & showed his injured hands. He says that he joined protest because he leaved near house that contained secret prison: "The further they carried me, the more people started beating me. Well, about ten people, all in black uniforms, balaclavas, some kind of military uniform. It was completely unclear who they were, no insignia. They grabbed me by the hair. They just beat me, I don't know, everyone beat me. With shovels, with feet, with fists. They forced me face down on the floor and started interrogating me. They hit me so hard on the head that I couldn't hear or see anything. Then they grabbed me by the hair and threw me against the other wall. And because I didn't land on my stomach when they threw me, they started smashing my head against the floor." He said that the men in black uniforms began cutting his clothes with knives and filming the incident. Then, according to the teenager, a sudden commotion erupted in the building. They began cleaning him up and wiping away the blood. "A woman came in. She calmed me down very well. She told me everything was fine, that nothing would happen to me again," he said. According to the teenager, the woman also shielded him and prevented the beating from continuing. Shortly after, he says, Budanov entered the building. The teenager says that, due to the blows he'd received, he initially didn't even realize who he was. "I can't see anything, I can't even make out a face." I think they're interrogating me further, they're going to interrogate me now. I was in such shock. When my sister called, I was already asking what to say. Because I don't know what will happen to me next." After speaking with Budanov, the boy was taken out of the building and handed over to medics. "I came to the rally myself. They simply knocked me off the fence with a shovel and started beating me," he said." Strana