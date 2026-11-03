TURIZAM 2027.
Objavljen popis najsigurnijih gradova: Europa dominira, a prvi na ljestvici mogao bi vas iznenaditi
Montreal je proglašen najsigurnijim gradom na svijetu za putovanja u 2027. godini, pokazuje novo istraživanje osiguravajuće kuće Berkshire Hathaway Travel Protection. Među 15 najbolje rangiranih gradova čak je devet europskih, a najviše pozicije među njima zauzimaju Zürich i Amsterdam.
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Istraživanje je obuhvatilo 38 popularnih domaćih i međunarodnih odredišta među američkim putnicima. Više od 1500 ispitanika ocjenjivalo je sigurnost gradova koje su osobno posjetili, a njihovi su odgovori uspoređeni s podacima o sigurnosti platforme Numbeo, časopisa The Economist i organizacije GeoSure Global.
Autori napominju da se rezultati temelje na sigurnosnim uvjetima iz kolovoza 2026. godine te ne odražavaju nužno trenutačno stanje.
Montreal na prvom mjestu, Zürich najsigurniji u Europi
Kanadski Montreal osvojio je 82,18 bodova i zauzeo prvo mjesto, nakon što je godinu ranije bio tek 16. Njegova glavna prednost niska je stopa kriminala, dok se kao najveći problem za posjetitelje ističu prometne gužve, osobito na mostovima preko rijeke Saint Lawrence, piše Euronews.
Na drugom je mjestu Zürich s 81,03 boda, čime je napredovao za jednu poziciju u odnosu na prethodnu godinu. Prema autorima istraživanja, visoke cijene, konzervativniji karakter grada te čist i siguran javni prijevoz pridonose njegovoj sigurnosti.
Treće mjesto pripalo je Amsterdamu s 80,81 bodom. Nizozemska prijestolnica napredovala je s četvrtog mjesta, a istraživanje je opisuje kao iznenađujuće sigurno odredište unatoč velikom broju turista.
Devet europskih gradova među 15 najsigurnijih
Među najbolje rangiranim europskim gradovima nalazi se i Reykjavik, koji je zauzeo peto mjesto s 78,90 bodova. Islandska prijestolnica prošle je godine bila na samom vrhu ljestvice.
Na popisu su još Oslo na šestom mjestu, Venecija na osmom, Dublin na 11., Kopenhagen na 12., Barcelona na 13. i Pariz na 15. mjestu.
Popis 15 najsigurnijih gradova za putovanja u 2027.
- Montreal, Kanada
- Zürich, Švicarska
- Amsterdam, Nizozemska
- Tokio, Japan
- Reykjavik, Island
- Oslo, Norveška
- Singapur, Singapur
- Venecija, Italija
- Sydney, Australija
- Honolulu, Havaji, SAD
- Dublin, Irska
- Kopenhagen, Danska
- Barcelona, Španjolska
- San Francisco, SAD
- Pariz, Francuska
Iako europski gradovi dominiraju ljestvicom, prvo mjesto pripalo je Kanadi, dok su se među 15 najsigurnijih našla i tri azijsko-pacifička odredišta – Tokio, Singapur i Sydney.
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