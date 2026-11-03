NOĆ VJEŠTICA
FOTO/ Martha Stewart se prerušila u beskućnicu i izazvala bijes na mrežama. Sad se kaje
Američka poduzetnica i televizijska zvijezda Martha Stewart javno se ispričala nakon što je na društvenim mrežama izazvala brojne negativne reakcije fotografijom na kojoj je za Noć vještica odjevena kao beskućnica.
Martha Stewart je u nedjelju objavila priopćenje u kojem je svoj kostim opisala kao "neosjetljiv i nimalo smiješan".
"Teško je priznati kada doista ozbiljno pogriješite", napisala je Stewart u izjavi objavljenoj na Instagramu, koju je potpisala jednostavno kao "Martha".
"Moja prethodna izjava nije bila dovoljna. Znam da mnogi ljudi žive u teškim ekonomskim okolnostima. Nositi kostim poput onoga koji sam ja nosila bilo je neosjetljivo i nimalo smiješno. Jako mi je žao", poručila je.
Fotografiju je u međuvremenu izbrisala
Stewart, koju je Forbes u kolovozu uvrstio među 250 najuspješnijih Amerikanaca koji su vlastitim radom stekli bogatstvo, izgradila je veliko medijsko carstvo i pokrenula brojne brendove povezane sa životnim stilom i organizacijom doma, piše ABC News.
Na fotografiji koju je u međuvremenu izbrisala nosila je poderani džemper i traperice, a lice joj je bilo našminkano tako da izgleda prljavo. U rukama je držala natpis: "Gladna sam. Pomozite mi."
Fotografija je izazvala val kritika na društvenim mrežama, nakon čega je Stewart najprije pokušala objasniti svoju namjeru.
Martha Stewart shared photo seemingly dressed up as a homeless person for Halloween.— Pop Base (@PopBase) November 1, 2026
She has since deleted the post. pic.twitter.com/PzTX1BoDhK
U izjavi za Page Six, rubriku New York Posta, rekla je da je kostimom željela skrenuti pozornost na ozbiljan problem beskućništva.
"Uznemirena sam što je moj jučerašnji kostim za Noć vještica, kojim sam željela podići svijest o vrlo ozbiljnom problemu beskućništva, uvrijedio ljude. To mi nikada nije bila namjera", izjavila je.
"Beskućništvo je i dalje jedan od najvećih izazova i trajnih problema u Americi. To je pitanje do kojeg mi je iznimno stalo i uložila sam mnogo vremena i truda u potporu humanitarnim organizacijama koje se bore protiv te društvene krize", dodala je.
Martha Stewart sorry for 'insensitive' homeless Halloween costumehttps://t.co/9alKv8e0fG— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 3, 2026
Podijeljene reakcije na ispriku
Osamdesetpetogodišnja poduzetnica potom je na Instagramu objavila drugu, izravniju ispriku, koja je izazvala podijeljene reakcije njezinih pratitelja.
"Više je ljudi ljutito zbog vašeg kostima nego što ih je dovoljno ljutito da stvarno pomognu beskućnicima", napisao je jedan komentator.
Drugi je bio znatno kritičniji.
"Jedino na što je ovaj kostim skrenuo pozornost jest koliko su bogati ljudi izgubili dodir sa stvarnošću većine stanovništva", napisao je.
Martha Stewart addresses her homeless person Halloween costume in statement to Page Six:— Pop Base (@PopBase) November 1, 2026
“I am distressed that my Halloween costume yesterday, which was intended to bring more awareness to the very serious subject of homelessness, has offended people, which was never my… pic.twitter.com/ljjmLGzaPs
Više od 745.000 beskućnika u SAD-u
Prema godišnjem izvješću američkog Ministarstva stanovanja i urbanog razvoja, objavljenom u svibnju ove godine, tijekom jedne noći u siječnju 2025. u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježeno je više od 745.000 osoba bez doma.
Podaci ministarstva pokazuju da je broj beskućnika u SAD-u između 2013. i 2025. porastao za 27 posto.
U istom razdoblju broj ljudi koji žive na ulici, bez pristupa skloništima ili drugim oblicima privremenog smještaja, povećao se za 36 posto.
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