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3D animacija

VIDEO / Tisuću godina Zagreba u samo 13 minuta: Pogledajte kako se grad mijenjao kroz povijest

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N1 Info
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04. stu. 2026. 18:41
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Pixsell/PIXSELL

Kako je Zagreb izgledao prije gotovo tisuću godina? Zanimljiva 3D animacija prikazuje razvoj Zagreba od 1050. godine do danas, donoseći pregled najvažnijih povijesnih događaja koji su oblikovali grad kakav poznajemo.

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Video pod nazivom "1,000 Years of Zagreb in 13 Minutes, Built from Real Historical Data" (Tisuću godina Zagreba u 13 minuta, na temelju stvarnih povijesnih podataka) prikazuje kako se Zagreb tijekom stoljeća razvijao od dvaju naselja na brežuljcima do moderne europske metropole.

Autori su se koristili povijesnim podacima kako bi u trodimenzionalnoj animaciji rekonstruirali razvoj grada, godinu po godinu, od 1050. do 2026. godine.

U svega 13 minuta gledatelji mogu pratiti nastanak Kaptola i Gradeca, mongolsku provalu, razvoj gradskih utvrda, velike požare, potrese, širenje grada preko Save te nastanak suvremenog Zagreba.

Cijelu 3D rekonstrukciju povijesti Zagreba pogledajte u videu:

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Teme
povijest zagreba zagreb

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