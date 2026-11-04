antikorupcijski ured
Skandal u Ukrajini: Istražitelji optužuju sigurnosne službe, pretražuju prostorije SBU-a
Ukrajinski antikorupcijski istražitelji u srijedu su optužili više sigurnosne dužnosnike da štite mrežu nezakonitih poduzeća u sklopu sve šire istrage koja bi mogla izazvati napetosti između ključnih sigurnosnih službi.
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Najviši dužnosnici ukrajinske sigurnosne službe SBU, policije i ureda državnog odvjetnika, primali su mito kako bi štitili zločinačku organizaciju te su čak pomogli planirati napade i otmice, rekao je Nacionalni antikorupcijski ured (NABU).
SBU, koji također izvodi borbene operacije, potvrdio je u priopćenju da istražitelji pretražuju prostorije nekih njegovih djelatnika te dodao da surađuje s njima. Policija je rekla da je suspendirala službenike koji su pod istragom, no upozorila da ne valja donositi "preuranjene zaključke".
Ured državnog odvjetnika kazao je da je spreman surađivati, ali da nije svjestan nezakonitih aktivnosti o kojima je izvijestio NABU.
NABU je kazao da nezakonite aktivnosti skupine uključuju desetke pozivnih centara s 2700 zaposlenika koji su varali Ukrajince i strane državljane, prodaju tvari povezanih s kanabisom te krivotvorenje cigareta i novčanica.
Sve šira korupcijska istraga, koja je prvi put objavljena u rujnu, dovela je do ostavke bivšeg državnog odvjetnika Ruslana Kravčenka nakon što su vlasti optužile njemu podređenu osobu za upravljanje pozivnim centrima. Kravčenko nije bio optužen za zločin.
Tvrdnje u srijedu otkrivaju znatno veće razmjere zločinačke organizacije, koja navodno uključuje najmanje 12 osoba. Također, mogle bi ponovo potaknuti sukob između neovisnog NABU-a i SBU-a, moćne agencije koja odgovara predsjedniku i čije je zaposlenike NBU ranije optuživao za korupciju i zastrašivanje.
Borba protiv korupcije na visokoj razini je ključna za ukrajinske napore da se pridruži Europskoj uniji te primi prijeko potrebnu financijsku pomoć donatora kako bi joj bilo lakše oduprijeti se ruskoj invaziji koja traje već gotovo pet godina.
Prema najnovijem Indeksu percepcije korupcije, koji objavljuje organizacija Transparency International, Ukrajina je bila na 104. od 182 mjesta, pri čemu su na dnu ljestvice one zemlje koje se percipira kao najkorumpiranije.
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