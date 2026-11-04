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LOŠI OBITELJSKI ODNOSI

Bradu Pittu još jedna kći zadala udarac: Odlučila se na važnu promjenu

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N1 Info
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04. stu. 2026. 14:49
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AFP
DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

Obiteljski odnosi Brada Pitta i njegove djece ponovno pune medijske naslovnice. Vivienne Jolie, 18-godišnja kći slavnog glumca i Angeline Jolie, i službeno se odrekla očeva prezimena. Time je postala četvrto od šestero djece bivšeg para koje je odlučilo promijeniti svoje ime.

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Kako piše časopis People, kalifornijski sudac u ponedjeljak, 2. studenoga, odobrio je njezin zahtjev. Vivienne se tako sada službeno zove Vivienne Marcheline Jolie, umjesto Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Zahtjev za promjenu prezimena podnijela je u srpnju, nedugo nakon 18. rođendana. Iako je promjena tek sada službeno potvrđena, očevo prezime već je ranije prestala koristiti u javnosti.

U programskoj knjižici brodvejske predstave The Outsiders, na kojoj je surađivala s majkom, u svibnju 2024. bila je navedena kao Vivienne Jolie.

Nije prva koja se odlučila na promjenu

Vivienne nije jedina u obitelji Jolie-Pitt koja je odlučila izbaciti očevo prezime. Prije nje to je učinilo troje njezine braće i sestara.

Shiloh je zahtjev za uklanjanje prezimena Pitt podnijela na svoj 18. rođendan 2024. godine. Slijedili su je starija sestra Zahara i brat Maddox, koji su također službeno promijenili svoja imena.

Zahara se sada zove Zahara Marley Jolie, a Maddox Maddox Chivan Jolie. Njihove promjene prezimena potvrđene su u rujnu.

Vivienne je tako postala četvrto od šestero djece bivšeg holivudskog para koje se odlučilo na takav potez. Zasad nije poznato hoće li isto učiniti i preostalo dvoje djece.

Razvod koji je obilježio obitelj

Angelina Jolie i Brad Pitt upoznali su se tijekom snimanja filma Gospodin i gospođa Smith te ubrzo postali jedan od najpoznatijih holivudskih parova. Zajedno imaju šestero djece, a njihova je veza godinama bila pod povećalom javnosti.

Jolie je 2016. godine podnijela zahtjev za razvod. Nakon dugotrajnog pravnog postupka razvod su službeno zaključili u prosincu 2024. godine.

Njihova obitelj ima šestero djece: Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Knoxa i Vivienne.

Odnosi bivših supružnika posljednjih su godina često bili predmet medijskih napisa, ponajprije zbog sudskih postupaka i sporova koji su uslijedili nakon prekida.

U pozadini i incident u privatnom zrakoplovu

Raskid bivšeg para obilježio je i incident u privatnom zrakoplovu 2016. godine. Nakon njega pojavile su se optužbe da je Pitt navodno bio verbalno nasilan i fizički agresivan prema jednom od djece, podsjeća N1 Slovenija.

FBI je razmotrio slučaj, ali je odlučio da neće nastaviti kaznenu istragu. I Odjel za djecu i obiteljske usluge okruga Los Angeles zaključio je svoju istragu bez utvrđenih dokaza o zlostavljanju.

Vivienneina odluka o promjeni prezimena dolazi u trenutku kada obiteljski odnosi i dalje privlače veliku pozornost javnosti.

Njezini osobni razlozi za promjenu nisu javno objašnjeni, pa ostaje nepoznato što je točno utjecalo na njezinu odluku.

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angelina jolie brad pitt vivienne marcheline jolie

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