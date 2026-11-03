Zdrava i njegovana kosa
Pojavile su vam se prve sijede? Frizeri upozoravaju na pogrešku koju mnoge žene rade
Pojava prvih sijedih vlasi mnoge potakne na bojanje kose, no frizeri upozoravaju da upravo odabir boje i način njezina nanošenja mogu dugoročno oštetiti kosu.
Oglas
Sijedenje je prirodan proces povezan sa smanjenjem proizvodnje melanina, pigmenta koji kosi daje boju. Najvažniju ulogu imaju dob i genetika, a sijeda kosa često je suša, grublja i manje podatna za oblikovanje.
Koloristica Tia Rotenberg, koja radi u Dallasu i New Yorku, upozorava da mnoge žene pokušavaju zadržati svoju nekadašnju prirodnu boju. Međutim, izrazito tamne nijanse mogu stvoriti preoštar kontrast s tenom i dodatno istaknuti sijedi izrast. Zato preporučuje nježnije nijanse i manje postojane boje koje omogućuju prirodniji prijelaz, prenosi Metropolitan.si.
Još jedna česta pogreška jest bojanje cijele dužine kose pri svakom pojavljivanju izrasta. Frizerka Weena Jerome upozorava da ponavljanje kemijskih postupaka može isušiti kosu i učiniti je lomljivom. Ako je boja na ostatku kose još uvijek dobra, dovoljno je obojiti samo izrast.
Ni prirodno sijeda kosa ne bi trebala ostati bez odgovarajuće njege. S vremenom može poprimiti žućkastu nijansu zbog sunčeve svjetlosti, onečišćenja ili ostataka proizvoda za oblikovanje.
Ljubičasti šampon može pomoći neutralizirati žute tonove, ali pretjerana uporaba može isušiti kosu ili joj dati ljubičasti odsjaj.
Stručnjakinje savjetuju prilagodbu njege stanju kose, redovitu hidrataciju i izbjegavanje nepotrebnog ponavljanja agresivnih tretmana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas