Osvojio najvažniju francusku književnu nagradu, a onda priznao: "Koristio sam ChatGPT. Želio sam..."

Jedan od razloga za korištenje ChatGPT-a bio je, kako je objasnio, svojevrsna igra s čitateljima. U roman je namjerno ubacio jednu rečenicu koju je generirala umjetna inteligencija, a za njezino postojanje otkrio je tek članovima žirija Goncourtove nagrade. Pritom se našalio kako će, ako ta informacija procuri u javnost, znati tko ju je otkrio.