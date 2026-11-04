reakcija podijeljene
Osvojio najvažniju francusku književnu nagradu, a onda priznao: "Koristio sam ChatGPT. Želio sam..."
Francuski književnik Philippe Jaenada, koji je ove godine osvojio prestižnu Goncourtovu nagradu, izazvao je polemike u književnim krugovima nakon što je priznao da je tijekom pisanja nagrađenog romana koristio umjetnu inteligenciju. O svojem iskustvu govorio je u radijskom intervjuu, samo dan nakon što je proglašen dobitnikom najvažnije francuske književne nagrade.
Jaenada je otkrio da se umjetnoj inteligenciji obratio u tri navrata tijekom rada na romanu „L'Inconnue du quai de Javel“ (Nepoznata žena s pristaništa Javel), u kojem istražuje neriješeno ubojstvo mlade žene u Parizu krajem 1940-ih godina, piše Euronews.
Jedan od razloga za korištenje ChatGPT-a bio je, kako je objasnio, svojevrsna igra s čitateljima. U roman je namjerno ubacio jednu rečenicu koju je generirala umjetna inteligencija, a za njezino postojanje otkrio je tek članovima žirija Goncourtove nagrade. Pritom se našalio kako će, ako ta informacija procuri u javnost, znati tko ju je otkrio.
Umjetnu inteligenciju koristio je i kako bi se našalio na račun njezinih odgovora, koji su, prema njegovim riječima, ponekad potpuno besmisleni kada je riječ o određenim tehničkim podacima.
No, 62-godišnji pisac, poznat po romanima inspiriranima neriješenim kriminalističkim slučajevima, tehnologiju je koristio i za istraživanje i provjeru tehničkih informacija.
"Mislim da umjetnu inteligenciju ne možemo odbaciti niti se ponašati kao da ne postoji. Moramo je koristiti, priznati njezino postojanje i naučiti njome vladati, a ne dopustiti da ona zamijeni nas. Mora nam biti korisna", poručio je Jaenada.
Čitatelji podijeljeni, dio njih razočaran
Njegovo priznanje brzo se proširilo društvenim mrežama i izazvalo podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da će umjetna inteligencija u književnosti postati neizbježna, poput današnjih alata za provjeru pravopisa, drugi ne skrivaju razočaranje.
"Želim čitati autore koji ulažu trud i vrijeme u stvaranje, koristeći vlastito srce, osjećaje i intelekt", poručio je jedan korisnik društvene mreže X.
Drugi se zapitao znači li to da u aktualnoj književnoj sezoni više nitko ne zna samostalno pisati, dodajući kako mu nije jasno kakve veze poigravanje s čitateljima ima s korištenjem umjetne inteligencije u romanu.
Jaenada je nagradom naslijedio Laurenta Mauvigniera, dobitnika Goncourtove nagrade za 2025. godinu. Njegov novi roman nastavlja se na književni opus u kojem se bavi stvarnim zločinima i nerazjašnjenim slučajevima, a širu je čitateljsku publiku stekao djelima „Sulak“ iz 2013., „La Petite Femelle“ iz 2015. i „La Serpe“ iz 2017. godine.
Novi slučaj nakon kontroverze oko drugog pisca
Jaenadino priznanje dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je izbio skandal oko pisca Thélysona Oréliena, koji je također priznao da je umjetnu inteligenciju koristio pri pisanju dijela romana „C'était ça ou mourir“.
Njegovo je djelo prethodno slovilo za jednog od favorita, no uklonjeno je s užeg popisa kandidata za Goncourtovu nagradu, a izostalo je i iz konkurencije za druge književne nagrade. Osim sumnji u korištenje umjetne inteligencije, pisca su pratile i optužbe za plagiranje.
Njegov kanadski izdavač Éditions du Boréal, sa sjedištem u Montrealu, službeno je prekinuo suradnju s njim te objavio da roman više neće biti ponovno tiskan.
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