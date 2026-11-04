KRAJ TRUMPIZMA?
FOTO, VIDEO / Potop Trumpovih republikanaca na izborima: Što sad čeka Ameriku i svijet?
U oba doma Kongresa Republikanska stranka američkog predsjednika Donalda Trumpa doživjela je potop na izborima na sredini mandata. Razvoj događaja, iz minute u minutu, pratite na našem portalu.
Od Teksasa do Ohija, republikanci su doživjeli katastrofalnu izbornu noć.
Nakon što su osvojili Senat i ostvarili značajne dobitke u Zastupničkom domu, demokratski zastupnici odlučni su istražiti sve što se događalo tijekom protekle dvije godine Trumpove administracije.
"Pripremite odvjetnike", upozorio je u ranim jutarnjim satima u srijedu zastupnik Robert Garcia iz Kalifornije, koji će vjerojatno postati novi predsjednik Odbora za nadzor Zastupničkog doma.
Gubitkom većine u Zastupničkom domu republikanci su izgubili mogućnost izglasavanja zakona bez podrške demokrata. Demokrati će s većinom pak moći pokretati istrage o članovima vlade i pozivati ih na obavezna svjedočenja pred Kongresom i predaju dokumenata.
Većinom u donjem domu demokrati mogu ponovno pokrenuti proces Trumpovog opoziva, no on se ne može ostvariti bez dvotrećinske većine u gornjem domu.
Preuzimanjem Senata demokrati sad mogu blokirati ili odgađati Trumpova imenovanja, uključujući u Vrhovni sud, na ministarska mjesta ili na čelo agencija poput FBI-ja ili CIA-e.
Tijek događaja u izbornoj noći možete pronaći OVDJE.
9 Objava
09:56
prije 5 min.
Bivši Obamin savjetnik za N1: "Amerikanci izlaze na izbore da izbace protuhe"
Američki izbori na sredini predsjedničkog mandata važan su test za Donalda Trumpa i njegovu administraciju, a njihovi rezultati mogli bi značajno utjecati na političke odnose u Washingtonu i budući smjer američke politike.
O mogućim posljedicama izbora, političkim podjelama u SAD-u i izazovima koji očekuju američkog predsjednika s reporterkom N1 Ninom Kljenak razgovarao je Charles Kupchan, bivši savjetnik predsjednika Baracka Obame za nacionalnu sigurnost i profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu Georgetown.
Kupchan kaže da su očekivanja demokrata uoči izbora oscilirala, ali da sada postoji razlog za optimizam.
Više pročitajte OVDJE.
09:16
prije 45 min.
Hoće li demokrati nakon izborne pobjede pokrenuti Trumpov opoziv? Evo što ih koči
Demokrati su na američkim međuizborima ostvarili veliku pobjedu, no pitanje je hoće li iskoristiti novu političku moć za pokretanje postupka opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Iako dio stranke zagovara takav potez, mnogi istaknuti demokrati upozoravaju da bi on mogao biti politički kontraproduktivan.
Demokratski čelnici zasad izbjegavaju jasno se izjasniti o mogućem pokretanju postupka opoziva, dok dosadašnji pokušaji tijekom Trumpova drugog mandata nisu imali uspjeha.
Demokrati također riskiraju da pokretanjem postupka opoziva dodatno mobiliziraju Trumpa i njegove pristaše uoči predsjedničkih izbora 2028. godine. Takav bi postupak mogao i odvući vrijeme i resurse od opsežnih istraga koje planiraju provesti.
Više pročitajte OVDJE.
09:08
prije 54 min.
Potres na desnici: Trump bijesan nakon izbornog debakla okrivio utvrdu MAGA pokreta, evo kako su uzvratili
Američki predsjednik Donald Trump izbornu je noć započeo napadom na Fox News, pokušavajući odgovornost za težak poraz republikanaca na izborima za Kongres prebaciti na konzervativnu televizijsku mrežu. No samo nekoliko minuta poslije telefonski se uključio u njezin izborni program, pokazavši koliko se i dalje oslanja na njezin utjecaj.
"Fox snosi odgovornost za ove poraze jer stalno i dosljedno daje prostor demokratskoj oporbi, i još gore od toga", napisao je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social nešto prije ponoći po istočnoameričkom vremenu.
Trump is sending messages to complain about Jessica Tarlov. pic.twitter.com/zECbabNM0o— Acyn (@Acyn) November 3, 2026
Međutim, kada se nekoliko minuta poslije uključio u program Fox Newsa, nije ponovio te optužbe. Umjesto toga, čestitao je demokratima i priznao da su ga neki izborni rezultati iznenadili.
"Čestitam demokratima", rekao je Trump, dodavši da je očekivao bolji rezultat republikanaca.
Više pročitajte OVDJE.
08:47
prije 1 h
Bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj za N1: Ovo je velika kazna za Trumpa i osuda korupcije, ali i udarac Putinu!
Gost specijalne emisije N1 televizije bio je Peter Galbraith, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj, koji je komentirao veliki izborni preokret u SAD-u, poraz Trumpovih republikanaca i posljedice koje bi promjena odnosa snaga u Kongresu mogla imati za Ameriku i svijet.
"Apsolutno nevjerojatno"
Peter Galbraith navodi da je očekivao da će demokrati pobijediti u Zastupničkom domu:
"Mislio sam da je pobjeda u Senatu moguća, ali ovo što se dogodilo je nevjerojatno - demokrati imaju 64 više mandata od republikanaca. U Senatu su govorili o četiri ili pet, ali sada imaju sedam mandata, možda pobijede i na Aljasci i Mississippiju, znači devet mandata, apsolutno nevjerojatno", naveo je.
Više pročitajte OVDJE.
08:45
prije 1 h
Religija mijenja američku politiku? Imam za N1 objasnio zašto se mijenja politička slika SAD-a
Religija, rat na Bliskom istoku i američka vanjska politika postali su važni čimbenici u političkom opredjeljivanju birača na američkim izborima za Kongres. O tome je u specijalnoj emisiji N1 televizije o američkim izborima na sredini mandata govorio Tom Facchini, imam i islamski učenjak u SAD-u, koji smatra da su društvene mreže i sve snažnije političko organiziranje muslimanskih birača promijenili američku političku raspravu.
Facchini smatra da je religija mnogim biračima bila na umu, osobito zbog izvještavanja o situaciji u Palestini i Izraelu.
"Puno je novih informacija na društvenim mrežama, toga nije bilo prije. Zadnjih pet godina kršćani obraćaju pozornost na tretman kršćana u Palestini, to je postalo važno i za nacionalnu debatu."
Više pročitajte OVDJE.
08:29
prije 1 h
Je li ovo budući američki predsjednik? Demokratska zvijezda u usponu ostvarila važnu pobjedu
Demokratski senator Jon Ossoff osvojio je novi mandat u Georgiji, pobijedivši republikanskog protukandidata Mikea Collinsa i dodatno učvrstivši položaj demokrata u toj ključnoj saveznoj državi u kojoj su izborni rezultati često neizvjesni.
Ossoff, politička zvijezda u usponu unutar Demokratske stranke, svojeg je protivnika prikazivao kao čovjeka odanog "neuspješnom predsjedniku", a rastuće troškove života postavio je u središte predizborne kampanje. Georgia je na predsjedničkim izborima 2024. glasala za Donalda Trumpa.
Više pročitajte OVDJE.
08:24
prije 1 h
Talarico osvojio republikansku utvrdu: "Suočili smo se s Golijatom, narod je bio moja praćka"
Republikanci su na izborima na sredini mandata u utorak izgubili kontrolu i nad Teksasom, tradicionalnom uporištem svoje stranke.
James Talarico pobijedio je u utrci za Senat. Taj 37-godišnjak pobijedio je Kena Paxtona, državnog tužitelja i bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa kojemu je s 200 milijuna dolara pomogao i Elon Musk.
Talarico je u svom pobjedničkom govoru kazao da su pobijedili Golijata.
Više pročitajte OVDJE.
08:22
prije 1 h
Oglasio se i Musk, u izbore ulupao 500 milijuna dolara
Elon Musk, koji je na američke međuizbore potrošio vrtoglavih 500-tinjak milijuna dolara, prvi se put oglasio nakon teških poraza kandidata koje je podržavao.
"Podatkovni centri u svemiru trenutačno izgledaju prilično privlačno", napisao je na društvenoj mreži X.
"Izgleda da moji svemirski laseri za miješanje u izbore ovaj put nisu upalili", dodao je ironično.
Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷♂️— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026
08:21
prije 1 h
Iza velike pobjede demokrata krije se ozbiljan problem
Republikanska stranka američkog predsjednika Donalda Trumpa doživjela je potop na izborima na sredini mandata, izgubivši većinu u oba doma Kongresa.
Unatoč uvjerljivoj pobjedi na izborima – sama Demokratska stranka manje je popularna čak i od američke porezne uprave (IRS). Čak i Republikanska stranka uživa veći ugled među biračima.
Zašto je to važno? Postoji razlika između uvjerljive izborne pobjede i dobivanja jasnog mandata za provođenje vlastite politike. Ako demokrati pomiješaju te dvije stvari, mogli bi pogrešno protumačiti rezultate i zanemariti ozbiljan problem povjerenja birača s kojim se suočavaju uoči predsjedničkih izbora 2028. godine, kako upozorava analiza Axiosa objavljena uoči izbora.
Više pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare