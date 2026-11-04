FOTO, VIDEO / Potop Trumpovih republikanaca na izborima: Što sad čeka Ameriku i svijet?

Američki izbori na sredini predsjedničkog mandata važan su test za Donalda Trumpa i njegovu administraciju, a njihovi rezultati mogli bi značajno utjecati na političke odnose u Washingtonu i budući smjer američke politike.

O mogućim posljedicama izbora, političkim podjelama u SAD-u i izazovima koji očekuju američkog predsjednika s reporterkom N1 Ninom Kljenak razgovarao je Charles Kupchan, bivši savjetnik predsjednika Baracka Obame za nacionalnu sigurnost i profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu Georgetown.

Kupchan kaže da su očekivanja demokrata uoči izbora oscilirala, ali da sada postoji razlog za optimizam.

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