ODLAZAK LEGENDE
Komemoracija u čast Mate Miše Kovača 11. studenoga u Lisinskom
Komemoracija u čast pjevača Mate Miše Kovača održat će se u srijedu, 11. studenoga, u 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, objavio je Croatia Records.
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Pokop Mate Miše Kovača održat će se u srijedu, 4. studenoga, na zagrebačkom groblju Mirogoju, gdje će biti pokopan uz sina Edija, potvrdili su Hini izvori bliski pokojnom pjevaču. Sprovod će se održati u krugu obitelji, a iz Croatia Recordsa zamolili su javnost da poštuje privatnost obitelji u tim teškim trenucima.
U utorak se održava Dan nacionalne sućuti u povodu njegove smrti, a poslijepodne u 16 sati na splitskom stadionu Poljud organizira se javni ispraćaj u organizaciji Hajduka, Torcide i Hrvatske glazbene unije.
Za ispraćaj na Poljudu jučer je u samo nekoliko sati podijeljeno svih 33.000 besplatnih ulaznica, doznaje Hina od jednog od organizatora. Posjetitelji neće smjeti ulaziti na travnjak niti će na travnjaku nastupati glazbenici kako bi se sačuvao teren, a ispraćaj će se moći pratiti i u televizijskom i radijskom prijenosu.
Na stadionu će nastupiti pjevači i glazbenici koji su bili Kovačevi prijatelji, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano. Njegov lijes bit će unesen na stadion i provožen tartanskom stazom oko terena.
Mate Mišo Kovač, jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, preminuo je u subotu u Podstrani kod Splita u 86. godini. Tijekom višedesetljetne karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske zabavne glazbe, a njegove pjesme, među kojima su „Ostala si uvijek ista”, „Proplakat će zora”, „Dalmacija u mom oku” i „Ako me ostaviš”, obilježile su nekoliko generacija.
Prema dostupnim podacima, tijekom karijere prodao je više od 20 milijuna nosača zvuka.
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