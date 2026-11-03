Komemoracija u čast Mate Miše Kovača 11. studenoga u Lisinskom

Za ispraćaj na Poljudu jučer je u samo nekoliko sati podijeljeno svih 33.000 besplatnih ulaznica, doznaje Hina od jednog od organizatora. Posjetitelji neće smjeti ulaziti na travnjak niti će na travnjaku nastupati glazbenici kako bi se sačuvao teren, a ispraćaj će se moći pratiti i u televizijskom i radijskom prijenosu.