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Jesus Owono

Prvi put se oglasio vratar Andorre: Ovo su najteži dani mog života. Osjećam neizmjernu bol zbog gubitka Jesusa

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Hina
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04. stu. 2026. 18:30
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Equatorial Guinea's goalkeeper #01 Jesus Owono. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
AFP/GABRIEL BOUYS

Vratar španjolskog nogometnog drugoligaša Andorre Jesus Owono (25) oglasio se javnosti duboko pogođen tragedijom nakon što je preminuo napadač Tenerifea Jesus de Miguel nakon njihovog sudara u završnici utakmice.

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Napadač Tenerifea preminuo je nekoliko sati nakon što je hospitaliziran zbog snažnog sudara s Owonom u samoj završnici utakmice.

Owono je prilikom pokušaja da dođe do lopte snažno koljenom udario De Miguela u prsa, nakon čega je 30-godišnji napadač Tenerifea nepomično ostao ležati na travnjaku. Igrači obje momčadi odmah su pozvali liječničko osoblje u pomoć, a ono je dulje vrijeme pružalo pomoć De Miguelu na terenu prije nego što je prebačen u vozilo hitne pomoći. De Miguel je hitno prevezen u bolnicu, a nekoliko sati kasnije objavljena je njegov smrt.

"Ovo su najteži dani mog života. Mučim se pronaći riječi i jako mi je teško obraditi sve što se dogodilo. Osjećam neizmjernu bol zbog gubitka Jesusa. Mislim na njega, njegovu obitelj i sve ljude koji su ga voljeli. Znam da će biti mnogo problema s kojima se treba pozabaviti i suočit ću se sa svime što dođe s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu misliti ni na što drugo osim na Jesusa i bol koju proživljavamo. Počivaj u miru, Jesus," objavila je Andorra izjavu svog vratara.

Španjolski mediji navode kako su policija i Disciplinska komisija RFEF-a preuzele snimke i izvješća. Vrataru rođenom u Ekvatorijalnoj Gvineji prijeti sportska suspenzija, ali i potencijalni kazneni progon za ubojstvo iz nehaja ako se dokaže grubi nemar izvan okvira sportskog rizika.

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