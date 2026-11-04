"Ovo su najteži dani mog života. Mučim se pronaći riječi i jako mi je teško obraditi sve što se dogodilo. Osjećam neizmjernu bol zbog gubitka Jesusa. Mislim na njega, njegovu obitelj i sve ljude koji su ga voljeli. Znam da će biti mnogo problema s kojima se treba pozabaviti i suočit ću se sa svime što dođe s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu misliti ni na što drugo osim na Jesusa i bol koju proživljavamo. Počivaj u miru, Jesus," objavila je Andorra izjavu svog vratara.