Jesus Owono
Prvi put se oglasio vratar Andorre: Ovo su najteži dani mog života. Osjećam neizmjernu bol zbog gubitka Jesusa
Vratar španjolskog nogometnog drugoligaša Andorre Jesus Owono (25) oglasio se javnosti duboko pogođen tragedijom nakon što je preminuo napadač Tenerifea Jesus de Miguel nakon njihovog sudara u završnici utakmice.
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Napadač Tenerifea preminuo je nekoliko sati nakon što je hospitaliziran zbog snažnog sudara s Owonom u samoj završnici utakmice.
Owono je prilikom pokušaja da dođe do lopte snažno koljenom udario De Miguela u prsa, nakon čega je 30-godišnji napadač Tenerifea nepomično ostao ležati na travnjaku. Igrači obje momčadi odmah su pozvali liječničko osoblje u pomoć, a ono je dulje vrijeme pružalo pomoć De Miguelu na terenu prije nego što je prebačen u vozilo hitne pomoći. De Miguel je hitno prevezen u bolnicu, a nekoliko sati kasnije objavljena je njegov smrt.
"Ovo su najteži dani mog života. Mučim se pronaći riječi i jako mi je teško obraditi sve što se dogodilo. Osjećam neizmjernu bol zbog gubitka Jesusa. Mislim na njega, njegovu obitelj i sve ljude koji su ga voljeli. Znam da će biti mnogo problema s kojima se treba pozabaviti i suočit ću se sa svime što dođe s najvećim poštovanjem. Ali trenutno, iskreno, ne mogu misliti ni na što drugo osim na Jesusa i bol koju proživljavamo. Počivaj u miru, Jesus," objavila je Andorra izjavu svog vratara.
Španjolski mediji navode kako su policija i Disciplinska komisija RFEF-a preuzele snimke i izvješća. Vrataru rođenom u Ekvatorijalnoj Gvineji prijeti sportska suspenzija, ali i potencijalni kazneni progon za ubojstvo iz nehaja ako se dokaže grubi nemar izvan okvira sportskog rizika.
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