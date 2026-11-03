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Nijemci poludjeli za hrvatskim proizvodom: Za 10 kilograma kupci izdvajaju i do 30 eura
Nisu u pitanju poznati začini ni suhomesnati proizvodi, nego mandarine iz doline Neretve.
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S početkom sezone berbe mandarina u Hrvatskoj, ovo popularno citrusno voće pronašlo je put i do kupaca u Njemačkoj, gdje se prodaje putem privatnih prodavača.
Za deset kilograma neretvanskih mandarina kupci izdvajaju između 25 i 30 eura, odnosno od 2,50 do tri eura po kilogramu. Pojedini prodavači nude i mogućnost dostave na kućnu adresu, čime kupcima dodatno olakšavaju nabavu domaćih mandarina, prenosi Fenix magazin.
Zašto su mandarine dobre za zdravlje?
Osim što su poznate po slatkom okusu i sočnosti, mandarine su bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima, zbog čega su odličan dodatak uravnoteženoj prehrani.
Posebno se ističu po sadržaju vitamina C, koji pridonosi normalnom funkcioniranju imunosnog sustava i zaštiti stanica od oksidativnog stresa.
Mandarine sadrže i vlakna koja pridonose normalnoj probavi, dok vitamin C sudjeluje u stvaranju kolagena, važnog za zdravlje kože.
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