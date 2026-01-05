Tko će biti Macronov nasljednik?

No, uopće nije sigurno hoće li se Marine Le Pen, koje se politička ljevica te liberali i konzervativci toliko boje, uopće moći kandidirati. Sud joj je u proljeće, zbog pronevjere sredstava EU-a, na pet godina oduzeo pasivno biračko pravo – s trenutačnim učinkom. Već u idućim mjesecima žalbeni sud trebao bi odlučiti hoće li presuda ostati na snazi i onemogućiti joj kandidaturu ili će desna nacionalistica po četvrti put pokušati ući u Elizejsku palaču.