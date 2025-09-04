"OPASNI" PLANOVI
Povratak otpisane Marine Le Pen: Ovo je njezin plan, Macron i Bayrou zatečeni
Francuska se nalazi na rubu političkog potresa. Marine Le Pen, čelnica krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje, unatoč zabrani kandidiranja, predvodi odlučan pokušaj rušenja vlade premijera Francoisa Bayroua. Ključno glasovanje o nepovjerenju zakazano je za 8. rujna, a ishod bi mogao otvoriti vrata izvanrednim parlamentarnim izborima — pa čak i ostavci predsjednika Emmanuela Macrona.
Odluka Le Pen da krene u frontalni politički napad iznenadila je mnoge, posebice s obzirom na to da je i dalje pod zabranom kandidature zbog presude za pronevjeru sredstava iz fondova Europske unije. Ipak, kako piše Politico, Le Pen ne planira stajati po strani dok se francuska politika urušava pod teretom dugova, nepopularnih mjera štednje i sve većeg nezadovoljstva građana.
"Samo raspuštanje parlamenta može omogućiti narodu da bira svoju sudbinu — oporavak uz Nacionalno okupljanje“, napisala je Le Pen na društvenoj mreži X.
Nisu računali na Le Pen
Macron i Bayrou, pokušavajući progurati paket proračunskih rezova vrijedan 43,8 milijardi eura, vjerovali su da će Le Pen igrati defenzivno. Ipak, njihova se kalkulacija brzo srušila. Ne samo da je Nacionalno okupljanje najavilo da će glasati za pad vlade, već su im se pridružile i sve veće ljevičarske stranke, prenosi nova.rs.
Premijer Bayrou pokušao je opravdati ignoriranje oporbe tvrdeći da su svi „na odmoru“, ali Le Pen je uzvratila da nije prestala raditi ni tijekom ljeta.
"Ti ljudi misle da su svi pokvareni kao oni“, poručio je zastupnik Nacionalnog okupljanja Laurent Jacobelli. „Ali to pokazuje koliko malo poznaju Marine Le Pen.“
Što ako vlada padne?
Ako vlada bude srušena, Macron će biti pod pritiskom da imenuje novog premijera — vjerojatno iz svojih redova. Jedan od kandidata je ministar obrane Sébastien Lecornu. No čak i ako dođe do imenovanja, to bi bila treća manjinska vlada u godinu dana, što dodatno destabilizira političku scenu.
Prema istraživanju Ifopa, 63% građana smatra da je vrijeme za nove izbore. Taj postotak raste na 86% među glasačima Nacionalnog okupljanja.
Ekonomija u kaosu, dugovi rastu
Prema podacima britanskog Telegrapha, javni dug Francuske iznosi 113% BDP-a, dok deficit doseže 5,8%. Država troši rekordnih 57% BDP-a — najviše među razvijenim zemljama. Francuski porezni obveznici već su najviše opterećeni u Europi, s poreznom stopom od 44% BDP-a.
Bayrou predlaže stroge mjere: zamrzavanje plaća u javnom sektoru, smanjenje socijalnih davanja i ukidanje državnih praznika. No Le Pen i njezin tim nude alternativu – ciljajući na ekonomsko nezadovoljstvo birača.
U nedavnom pismu upućenom premijeru, Le Pen je navela da bi njezina stranka ograničila francuski doprinos EU-u na 20 milijardi eura (trenutno 23), ukinula 8 milijardi eura „bačenih“ na obnovljive izvore te smanjila 60 milijardi eura iz državne birokracije.
Bardella u gospodarstvu vidi priliku
Jordan Bardella, 29-godišnji predsjednik Nacionalnog okupljanja i potencijalni premijer, nedavno je predstavio svoj gospodarski plan poslovnoj zajednici. Kritizirajući visoke poreze i birokraciju, najavio je osnivanje suverenog investicijskog fonda financiranog prodajom obveznica građanima.
Je li sve to realno?
Ipak, mnogi analitičari upozoravaju da su gospodarski planovi Nacionalnog okupljanja nejasni i često nerealni.
„Raspolažu brojkama koje jednostavno nisu izvedive“, tvrdi ekonomist Xavier Ragot iz Francuskog ekonomskog opservatorija.
Za sada Le Pen pokušava osporiti zabranu kandidiranja pred francuskim Ustavnim sudom. Njezini odvjetnici istražuju sve moguće pravne puteve, a Bardella je potvrdio da stranka neće odustati.
