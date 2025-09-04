Povratak otpisane Marine Le Pen: Ovo je njezin plan, Macron i Bayrou zatečeni

Odluka Le Pen da krene u frontalni politički napad iznenadila je mnoge, posebice s obzirom na to da je i dalje pod zabranom kandidature zbog presude za pronevjeru sredstava iz fondova Europske unije. Ipak, kako piše Politico, Le Pen ne planira stajati po strani dok se francuska politika urušava pod teretom dugova, nepopularnih mjera štednje i sve većeg nezadovoljstva građana.