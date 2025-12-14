Masakr u Sydneyu: Broj mrtvih narastao na 16, među njima i rabin koji je preživio Holokaust

Abdul Saboor / REUTERS

Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je kako je u pucnjavi na plaži Bondi u Sydneyju ubijeno 16 osoba, uključujući jednog napadača. Drugi napadač je u kritičnom stanju. Jedan od napadača je 24-godišnji Naveed Akram.

Podijeli

Oglas

40 osoba je ranjeno. Na plaži Bondi održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke. Napad je službeno proglašen terorističkim incidentom.

Među stradalima dijete i osoba koja je preživjela Holokaust

Broj poginulih u stravičnom napadu na Bondi Beachu porastao je na 16, potvrdila je policija. Među žrtvama je, nažalost, i jedno dijete, izvijestio je ministar zdravstva Novog Južnog Walesa Ryan Park.

Prema posljednjim informacijama, među 16 smrtno stradalih je i napadač, što znači da je u napadu ubijeno ukupno 15 ljudi.

U međuvremenu, povećao se i broj ozlijeđenih osoba koje su zbrinute u bolnicama. Njihov broj je s 29 porastao na 40.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

Donald Trump napad na plaži Bondi nazvao je "strašnim" i "antisemitskim", a pritom je pohvalio "vrlo hrabrog" muškarca koji je savladao jednog od napadača.

Dvanaestogodišnja djevojčica jedna je od žrtava napada koji se danas dogodio tijekom proslave Hanuke na Bondi Beachu u Sydneyu, potvrdio je čelnik australske židovske zajednice, piše The Times of Israel.

Alexander Ryvchin, suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskog židovstva, izjavio je za CNN kako je njegov prijatelj "izgubio svoju 12-godišnju kćer, koja je podlegla ozljedama u bolnici".

Među ubijenima i rabin te čovjek koji je preživio holokaust

Među ostalim identificiranim žrtvama su rabin Chabad zajednice Eli Schlanger i Alex Kleytman, koji je preživio Holokaust. Izraelske vlasti potvrdile su da je u masakru ubijen i najmanje jedan izraelski državljanin. Prema posljednjim informacijama, u napadu je život izgubilo najmanje 11 osoba, dok je više desetaka ranjeno.